Стали известны даты школьных каникул в Хабаровске на 2023-2024 годы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В школах Хабаровска график каникул отличается, так как в некоторых учреждениях дети учатся по триместрам, в других - по четвертям. Поэтому даты отдыха у ребят не всегда совпадают. Так, каникулы в школах Хабаровска, которые по триместровой системе, наступают через каждые пять недель обучения. У тех, кто учится по четвертям, интервал между ними составляет почти два месяца.
В школах Хабаровска действуют две системы образования: четвертная или триместровая. Первая, привычная всем, была принята еще в СССР. Четверти делят учебный год на четыре части, в перерывах между которыми дети уходят на каникулы. Периоды отдыха выпадают на осень, зиму, весну и лето. Каникулы наступают примерно через каждые два месяца.
Триместровая, или модульная система делит учебный год на три отчетных периода. При этом каникулы у школьников наступают чаще - через каждые пять недель занятий. Получается, что у детей есть неделя отдыха между триместрами, а также в середине каждого из них.
Осенние каникулы в школах Хабаровска у тех, что учится по четвертям, официально начнутся 30 октября, но на отдых дети пойдут с 28 числа. Они продлятся до 5 ноября.
Осенние каникулы в школах, которые работают по триместровой системе, продлятся с 9 по 15 октября, а также с 20 по 26 ноября. Первая неделя разделит триместр пополам на модули. Перед каникулами в ноябре дети уже получат итоговые оценки за отчетный период.
Школьные каникулы зимой в Хабаровске начнутся 30 декабря для тех, кто учится по четвертям. На занятия дети вернутся уже 8 января 2024 года. Для первоклассников зимой сделают дополнительную неделю отдыха с 17 по 25 февраля.
Первые зимние каникулы в школах, которые работают по триместрам, также пройдут с 30 декабря до 8 января. Вторая неделя выпадет на период с 19 по 25 февраля.
Для четвертной системы обучения весенние каникулы в школах объявят с 23 по 31 марта, для триместровой - с 8 по 14 апреля.
У школьников будет также возможность отдохнуть весной во время праздников. Так, в 2024 году дополнительные выходные выпадают на 8 марта, с 29 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.
Уйти на летний отдых у школьников Хабаровска получится в конце мая. Первоклассники, ученики девятых и 11 классов по четвертной системе закончат учебу уже 25 мая. Остальные будут учиться до 31 мая.
Школьники, которые занимаются по триместрам, отправятся на летние каникулы с 27 мая.
Обобщенный график школьных каникул на 2023-2024 год для тех, кто учится по четвертям, выглядит следующим образом:
- осенние каникулы - с 30 октября до 5 ноября;
- зимние каникулы - с 30 декабря до 8 января;
- зимние каникулы для первоклассников - с 17 по 25 февраля;
- весенние каникулы - с 23 по 31 марта.
Школьные каникулы по триместровой системе в общем графике:
- осенние каникулы - с 9 по 15 октября и с 20 по 26 ноября;
- зимние каникулы - с 31 декабря по 7 января и с 19 по 25 февраля;
- весенние каникулы - с 8 по 14 апреля;
- летние каникулы - с 27 мая по 31 августа.
Триместры в школах Хабаровска внедрили не так давно. Поэтому мнения о том, какая из систем образования лучше, пока расходятся. Одни считают, что так у детей есть больше времени для отдыха, поэтому они не успевают сильно устать от учебы. Другие против переходить на триместры, аргументируя это тратой времени: детям нужно чаще «раскачиваться» после каникул, чтобы настроится на учебный процесс. А как считаете вы? Поделитесь мнением с «КП» - Хабаровск».
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