Прочувствовать и пройти их путь: фестиваль «Арсеньев LIVE» в честь Рахманинова и Шаляпина состоится в Хабаровске

В прошлом году в Хабаровске впервые прошел фестиваль «Арсеньев LIVE». Подобное аудиовизуальное шоу еще ни разу не проводилось ни на Дальнем Востоке, ни в целом в России. Событие вызвало большой резонанс, благодаря чему было принято повторить его и в 2023-м. Вот только на этот раз фестиваль «Арсеньев LIVE» обещает быть еще ярче и масштабней.

Мероприятие станет просветительской площадкой, которая познакомит жителей и гостей региона с биографиями выдающихся деятелей науки и культуры России разных эпох. В 2023 году фестиваль «Арсеньев ЛАЙВ» будет посвящен 150-летию Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.

Прийти на фестиваль могут все желающие Фото: Клуб Друзей NCA

Историю талантливых музыкантов хабаровчанам расскажет актер, режиссер и драматург Евгений Гришковец. Он перевоплотится в образ основателя Московской частной русской оперы Саввы Мамонтова, чтобы зрители могли максимально погрузиться в атмосферу и буквально прочувствовать жизненный путь друзей Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.

Фестиваль «Арсеньев LIVE» пройдет в Хабаровске 23 сентября. Гостей будут ждать на площади Ленина в 17:00. Начнется мероприятие с показа фильма «Дон Кихот» по роману Мигеля де Сервантеса. Главную роль в нем исполнил Федор Шаляпин. Это единственная звуковая кинокартина, где снялся музыкант.

Сразу после фильма начнется большой концерт. Его программу составляли так, чтобы каждый слушатель мог окунуться в жизненные истории артистов, познакомиться с их путем к славе. На сцену выйдут лучшие коллективы края. Гостей ждут танцы, песни, инструментальные композиции.

- Также перед зрителями выступит всемирно известный пианист, заслуженный артист России Борис Березовский и солист Большого театра Дмитрий Скориков, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Главным гостем фестиваля «Арсеньев ЛАЙВ» станет группа «Пелагея». После ее выступления на здание краевого правительства выведут трехмерную видеопроекцию, которая перенесет зрителей в музыкальный мир Сергея Рахманинова.

Гостей фестиваля ждет масштабное шоу Фото: Клуб Друзей NCA

Побывать на фестивале будет интересно как взрослым, так и детям. Гостей ждет масштабное шоу с аудио- и видеоэффектами. На площади будут работать зоны для проведения мастер-классов, пройдут творческие встречи. Фестиваль продлится до позднего вечера.

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