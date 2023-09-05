Грибы появились в лесах Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранняя осень - самое любимое время года для заядлых грибников. Уже с первых чисел сентября они массово «выходят на охоту» и бороздят придорожные леса. Грибники знают - если долго не было дождя, то делать им в лесу нечего, вернутся они с пустыми лукошками. Оживление и блеск в глазах у этих гурманов загорается во время какого-нибудь ливня, именно этот знак они расценивают как сигнал к открытию грибного сезона. И тут их уже не остановить… В окрестностях Хабаровска лесов достаточно, рассказываем, где в 2023 году собирать грибы рядом с городом, какие грибы растут в Хабаровске, какие лучше не срезать, а еще делимся полюбившимся рецептом классного блюда из грибов.

КАКИЕ ГРИБЫ РАСТУТ В ХАБАРОВСКЕ И ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Дальневосточные регионы богаты на лесные витамины. Только в Хабаровском крае растет порядка 400 видов съедобных грибов, при этом примерно 40 видов из них не встретить в других регионах. Среди самых популярных грибов, что растут в Хабаровске, грузди, рыжики и белые грибы. Именно за этим лесным богатством ежегодно отправляются грибники. Кроме них, любители тихой охоты уважают и другие, например, подосиновик, как красный, так и желто-бурый и белый, обабок твердоватый, подберезовик розовеющий, черный и разноцветный, розовую волнушку, белянку, масленок зернистый, лиственничный, сибирский и кедровый, груздь осиновый, желтый, синеющий, черный, подгруздок белый, моховик желто-бурый, лисичка обыкновенная, горбатая, опенок осенний и летний, а еще подберезовик болотный и шампиньон обыкновенный.

КУДА СХОДИТЬ ЗА ГРИБАМИ В ХАБАРОВСКЕ И ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 2023 ГОДУ

У грибников Хабаровска есть даже свое отдельное сообщество и телеграм-канал, где они делятся друг с другом важной грибной информацией, рассказывают, где и когда собирали грибы, а еще присылают эксклюзивные рецепты и маринады. В сентябре в пригороде Хабаровска пошли грибы, люди рассказали, где собирать, куда сходить за грибами в Хабаровске, народ выезжает в несколько определенных мест. На днях грибники собирали подберезовики и подосиновики в Матвеевке, сразу за взлетной полосой. Особо быстрые набрали по паре ведер. Если в ближайшие дни пройдет дождь, то «улова» будет еще больше.

За грибами едут на трассу в сторону ЕАО, ближе к Волочаевке. Кроме того, грибные места есть на Воронеже и на Комсомольской трассе. Традиционно за грибами вблизи Хабаровска едут в Переяславку, режут рядом с Хором, а также на Владимировке и Заозерном.

Те, кто не особо любит ходить по лесу, но не откажется полакомиться свежими грибочками, могут не ходить и не собирать. Грибы уже начали продавать на стихийных рынках, правда, разбирают лесное богатство со скоростью света, но особо прыткие могут заранее договориться на будущую поставку товара. Цена на грибы самая разная, от 400 рублей за ведро до 1200.

КАКИЕ ГРИБЫ НЕЛЬЗЯ СОБИРАТЬ В ХАБАРОВСКЕ

Дилетантам тихой охоты стоит быть предельно осторожными - далеко не все грибы, которые растут в Хабаровске и Хабаровском крае - съедобные. В списке самых опасных, конечно, мухоморы и поганки. Но есть и такие, которые маскируются под самые съедобные.

Под съедобного брата косит лисичка ложная, сыроежка кроваво-красная. Еще из ядовитых есть сыроежка рвотная и гомфус чешуйчатый. Эти грибы можно запросто спутать со съедобными. Поэтому всем грибникам стоит брать только те грибы, в которых они на сто процентов уверены.

РЕЦЕПТ ОТ «КП» - ХАБАРОВСК»

Существует масса рецептов, как приготовить грибы, закатать банки с засолками на зиму или просто замариновать. «КП» - Хабаровск» предлагает читателям необычный рецепт - грибную икру. Делается она преимущественно из губчатых грибов, таких как моховик, коих в Хабаровске предостаточно. Есть эту икру лучше всего с хлебом, она больше похожа на грибную пасту.

Вот как приготовить грибную икру из моховиков: грибы почистить, не замачивать, затем хорошо промыть в проточной воде. Поместить в кастрюлю, залить водой, немного посолить. Поставить на огонь, дать закипеть, а затем на медленном огне (чтобы не сильно кипели) варить 15-20 минут.

После все это откинуть на дуршлаг, дать стечь. Снова промыть проточной водой и опять откинуть на дуршлаг, дать воде стечь. Пропустить грибы через мясорубку, добавив туда же чеснок (чеснок по собственному вкусу в зависимости от количества грибов и предпочтений). В чесночно-грибную массу добавить масла растительного (без запаха), соль и перец (тоже на свой вкус по остроте).

Всю массу перемешать и поставить на средний огонь, постоянно помешивая, варить 15 минут. Затем разложить икру в банки, а сверху чуть подлить масла, и затем закатать крышками. Эта икра будет долго храниться.

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