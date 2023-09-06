Люди задыхались из-за их шалости: двое иностранцев устроили стихийное бедствие в Магадане

Суд вынес приговор в деле об уничтожении леса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое приятелей отправились на дачу, чтобы отдохнуть, но вместо этого устроили настоящее стихийное бедствие. Они развели костер, который стал причиной пожара, уничтожившего десятки гектаров леса. Из-за этого властям даже пришлось объявить режим ЧС.

ДОВЕЛИ ДО БЕДЫ

20 июня 2023 года двое граждан республики Узбекистан приехали на дачу, расположенную в районе Старая Веселая в Магадане. Мужчины развели костер, то ли чтобы пожарить шашлык, то ли чтобы сжечь траву на участке. В один момент все пошло не по плану. Порыв ветра раздул огонь. Пламя быстро перекинулось на растительность вокруг. Потушить его своими силами было невозможно.

Пожар разрастался на глазах. В считанные минуты огонь добрался до лесного массива. Пламя заметили другие дачники и вызвали пожарных. Приехавшие спасатели пытались остановить его распространение, но все было безуспешно. Площадь пожара росла так быстро, что власти города приняли решение объявить режим ЧС.

Из-за пожара власти Магадана объявили режим ЧС

С ЗЕМЛИ И С ВОЗДУХА

На тушение огня в районе Старой Веселой были брошены все силы спасателей. 21 июня мэр Магадана Юрий Гришан в своем телеграм-канале поделился новостями с места ЧП.

- На тушение пожара привлечен вертолет. В опашке задействовано два тяжелых бульдозера. Работает 13 сотрудников городского лесхоза, а также пожарные специализированных частей МЧС России, - писал Юрий Гришан.

Борьба со стихией продолжалась несколько дней. Спасателям удалось остановить распространение огня только 25 июня. Еще несколько дней ушло на то, чтобы полностью потушить пламя.

ДЕСЯТКИ ГЕКТАРОВ ПЕПЛА

Когда произошел пожар, управление МЧС передало информацию в полицию. Как рассказали в УМВД России по Магаданской области, на место ЧП в тот же день приехали правоохранители и пожарные дознаватели. Им быстро удалось установить подозреваемых, причастных к происходящему. К делу подключилась городская прокуратура, которая контролировала ход проверки. Когда были установлены обстоятельства случившегося, следственный отдел ОМВД по Магадану завел уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

- Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. В результате этого в городе был объявлен режим ЧС. Общая площадь возгорания составила 60 гектаров, при этом огонь уничтожил больше 50 гектаров лесных насаждений, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Магаданской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Ольга Стародумова.

Пожар уничтожил 50 гектаров леса Фото: @mayormagadan Фото: Социальные сети

Пожар нанес ущерб лесному фонду в размере свыше 1,8 миллиона рублей. Кроме того, на тушение огня было потрачено еще несколько миллионов.

ПРИГОВОР

В ходе разбирательств оба иностранца признали свою вину. Мужчины частично возместили ущерб, но это покрыло только малую часть суммы. Суд взыскал с них причиненный вред и расходы на тушение пожара. Подсудимым придется выплатить еще около шести миллионов рублей.

Также каждому из мужчин назначено наказание в виде одного года принудительных работ. Они будут отдавать 15 процентов от заработка в доход государства.

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