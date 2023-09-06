Вытаскивал раненых из воды: один человек пропал при крушении лодки в Хабаровске

Два человека спаслись при крушении лодки в Хабаровске Фото: Восточное МСУТ СК РФ

Вечером 5 сентября на реке Амур у Хабаровска столкнулись два судна. Катер протаранил лодку с тремя пассажирами. Она моментально пошла ко дну вместе с людьми. Двоим из них удалось выбраться из воды, а вот их товарищ бесследно исчез.

СЛИЛИСЬ С ТЕМНОТОЙ

Около девяти вечера, когда солнце уже зашло, трое молодых людей отправились на резиновой лодке в Кировский затон в районе полуострова Заячий. Они катались на судне, пока во время одного из маневров на них не налетел катер. Его водитель попросту не заметил их в темноте, так как у лодки не горели ходовые огни.

Небольшое судно сразу потянуло под воду. При столкновении его пассажиры получили травмы, поэтому не могли самостоятельно выбраться из реки. Водитель катера принялся затаскивать их на борт. Ему удалось спасти мужчину и женщину. Третий молодой человек пропал из виду и не отзывался на крики.

ПОИСКИ

К месту крушения лодки вызвали спасателей и полицию. Вместе с ними приехала скорая.

- Пострадавшими оказались мужчина и женщина 25 и 23 лет. Они получили травмы разной степени тяжести. Скорая увезла их в больницу, - рассказала «КП» - Хабаровск» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Правоохранители вместе со спасателями принялись осматривать территорию в надежде, что им удастся обнаружить пропавшего мужчину. Но первичные поиски не принесли результатов. Из-за темноты местность плохо просматривалась, поэтому действовать приходилось буквально на ощупь. Днем 6 сентября спасатели снова приступили к поиску, но пока следов пропавшего обнаружить не удалось.

ОФИЦИАЛЬНО

Хабаровский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на водном транспорте, повлекшие по неосторожности смерть человека». Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

- Этой трагической ситуации могло и не быть, если бы в темное время суток на судне горели ходовые огни. Это требование также относится и к резиновым лодкам с мотором, - прокомментировали в краевом управлении МЧС.

Владельцам резиновых лодок также напомнили, что, выходя на воду, нужно надевать спасательный жилет. В данной ситуации он мог бы сохранить жизнь человека.

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