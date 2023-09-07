Измена Родине: ФБС задержала жителя Хабаровска за финансирование ВСУ

В Хабаровске задержали мужчину, работавшего, по версии следствия, в интересах Украины Фото: Оперативная съемка

В Хабаровске задержали мужчину, работавшего, по версии следствия, в интересах Украины. По данным российских спецслужб, он отправлял деньги ВСУ. Мужчину задержали, заведено уголовное дело.

Житель Хабаровска, по версии следователей, переводил деньги одному из формирований Вооруженных сил Украины. На эти средства закупались оружие, боеприпасы и беспилотные летательные аппараты. Сколько и как долго мужчина финансировал ВСУ - не раскрывается.

Также хабаровчанин планировал участвовать в боевых действиях на стороне украинской армии. Мужчина хотел не только биться на стороне ВСУ, но и совершать разные подрывные акции в Хабаровском крае. Хабаровчанин рассчитывал нанести ущерб безопасности региону и страны в целом.

- В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Государственная измена». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, - прокомментировал Владлен Стефанюк, пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю.

Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет колонии или вплоть до пожизненного лишения свободы.

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