Поджег штору на прощание: суд поставил точку в деле о попытке заживо сжечь четверых человек в Хабаровске

Мужчина отомстил знакомым, спалив их дом дотла Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Желание отомстить за пустяк привело 32-летнего Николая* в колонию. Хабаровчанин напрашивался в гости к знакомым, но они видеть его не хотели. Мужчину грубо выпроводили, из-за чего он затаил обиду.

АГРЕССИВНЫЙ ГОСТЬ

Частный дом на Славянской улице имел дурную славу. Здесь жили две сестры, которые любили устраивать шумные попойки с сомнительными компаниями. В гости к женщинам захаживали приятели - в основном маргинальной наружности и образа жизни.

Очередное застолье в ночь с 20 на 21 октября 2022 года сестры проводили в компании двоих мужчин. Николай решил заглянуть на огонек, прихватил с собой две бутылки водки. Мужчину приняли с распростертыми объятиями.

Мужчина открыл окно и с улицы поджег штору Фото: УМВД России по городу Хабаровску

На какое-то время участники застолья забыли о прошлых выходках Николая. Имея взрывной характер, мужчина нередко бросался оскорблениями, лез в драки, мог что-то стащить. Из-за всего этого мужчина получил 11 судимостей за кражи и грабежи, успел несколько раз отсидеть в колонии.

Спиртное закончилось, Николай сбегал за добавкой. В алкогольном угаре мужчина стал вести себя агрессивно, за что был изгнан. Буйного гостя выпроводили за ворота и захлопнули калитку перед носом. Уязвленный мужчина решил отомстить за нанесенное оскорбление.

СМЕРТЕЛЬНАЯ МЕСТЬ

Николай дождался, пока все в доме лягут спать, и пролез на веранду. Мужчина открыл окно и с улицы поджег штору. Хабаровчанин посмотрел на разгорающееся пламя и сбежал. Огонь быстро охватил ветхий бревенчатый дом, отрезав людям путь на улицу. Женщины и мужчины смогли спастись через окно комнаты.

Дом выгорел дотла. От него остались лишь остов и угольки. Практически все вещи были уничтожены огнем. Сестры оценили ущерб в 410 тысяч рублей и пошли в полицию. Николая задержали в течение дежурных суток.

Хабаровчанин посмотрел на разгорающееся пламя и сбежал Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Выяснилось, что безработный мужчина жил у тети, которая дала ему исчерпывающую характеристику. По словам женщины, племянник склонен к злоупотреблению спиртным и немотивированной агрессии. Например, в одну из ссор Николай поджег стоявшие в прихожей туфли.

Уголовное дело было заведено по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Мужчина частично признал свою вину. По его версии, в тот день двое собутыльников забрали один «пузырь» водки, избили хабаровчанина и выгнали его за ворота.

ОФИЦИАЛЬНО

- На время предварительного следствия и суда горожанину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии общего режима, - прокомментировал Кирилл Блинов, официальный представитель УМВД России по Хабаровску.

Женщины и мужчины смогли спастись через окно комнаты Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Мужчина также обязан выплатить потерпевшей стороне полную сумму причиненного поджогом ущерба.

*Имя изменено

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