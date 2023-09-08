Мелодии на кончиках пальцев: комсомольский дуэт создает песни для глухих

Проект «Ива» объединяет своим творчеством слышащую и глухую аудитории

Третьего сентября свой первый клип презентовал инклюзивный эстрадный коллектив «Ива». Произведение ориентировано сразу на две аудитории: глухих и слышащих людей.

Музыка – это то, что должно быть доступно всем. Возможностью чувствовать настроение песни и подпевать всей душой должны обладать, как слышащие люди, так и глухие. В Комсомольске-на-Амуре миссию по созданию инклюзивной музыки взял на себя творческий проект «Ива».

Идея создания творческого коллектива, который в работе над произведениями ориентировался бы на потребности глухих людей, появилась еще в 2018 году.

- На курсах русского жестового языка я познакомилась с девушкой, которая показала мне клипы с русским жестовым пением. Но все это были просто переводы готовых песен на жестовый язык, где девушка жестикулировала под фонограмму. Тогда стало интересно, есть ли коллективы, исполняющие авторские песни специально в рамках подобных проектов, но в России ничего найти не удалось. Так как я сама пишу тексты песен, захотелось собрать команду для собственного проекта, который стал бы первым, - рассказала Екатерина Вариченко, автор проекта «Ива».

Поворотным моментом в истории стал форум «Амур», который возможность воплотить задуманное в жизнь. Любой проект – мероприятие, требующее финансовых вложений, и иногда немалых. В данном случае на помощь пришел грант от Росмолодежи, который Екатерина выиграла на форуме в 2022 году. Материальная поддержка дала зеленый свет на поиски команды. И здесь свою роль сыграл все тот же форум.

Слева направо: Марина - вокал, Екатерина - атвор проекта, Валерия - жестовое исполнение. Фото: предоставлено героем публикации

- Я поделилась своей идеей с одной из участниц форума, и она рассказала про свою подругу с хорошими вокальными данными (Марина – вокалист «Ивы»). Что касается части жестового исполнения, я обратилась за помощью в Хабаровское общество глухих, где меня связали с куратором общества Комсомольска-на-Амуре. Там мне порекомендовали рассказать о своей идее Валерии, которая с большим энтузиазмом согласилась принять участие.

Спустя год, в сентябре увидел свет первый релиз проекта. Композиция «Я все сумею» - трек о способностях человека к преодолению всех трудностей. В клипе Марина отвечает за доставку месседжа тем, кто может слышать слова и музыку, тогда как Валерия доносит смыслы тем, кто лишен такой возможности.

Несмотря на то, что передать мелодию глухому человеку не представляется возможным, жестовый язык позволяет считывать темп песни и ее настроение.

- Кроме бегущей строки, которой сопровождается видео, человек смотрит на руки и на губы Валерии. Таким образом, информация считывается одновременно с трех источников. Когда слова плавно протягиваются, Валерия делает более плавные, замедленные движения руками. Если текст пропевается быстро, то и руки двигаются быстрее. Валерия – сама слабослышащая, изредка пользуется слуховым аппаратом. Но ее вердикт – даже считывая информацию только с губ и с рук, есть возможность уловить, что песня медленная, меланхоличная.

Спустя всего несколько дней с момента релиза клип пробил отметку в пять тысяч просмотров и продолжает набирать обороты. На «Иву» посыпались положительные отзывы с пожеланиями не останавливаться в своих творческих начинаниях по объединению двух разнополярных аудиторий: глухих и слышащих. А это значит, что «Ива» еще даст о себе знать.

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