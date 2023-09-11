Сидела над телом своего малыша: медвежонок погиб под колесами на трассе в Хабаровском крае

Водителя, насмерть сбившего медвежонка, ищут в Хабаровском крае Фото: Ольга

Днем 9 сентября на обочине шоссе Комсомольск - Эльбан заметили медведицу, которая раскапывала что-то в зарослях недалеко от дороги. Сама проезжая часть была испачкана кровью. Очевидцы предположили, что хищница могла напасть на кого-то, и сообщили об этом в полицию.

ЭТО ЧТО, ЧЕЛОВЕК?

Сидящего среди деревьев медведя заметили водители, проезжающие по трассе недалеко от села Падали в Комсомольском районе Хабаровского края. Напротив на асфальте виднелись свежие следы крови. Очевидцы предположили, что бурый напал на человека и утащил жертву в пролесок. Пока они звонили в полицию, хищник все время сидел на месте. Со стороны казалось, что он что-то закапывает в земле.

- На трассе медведь загрыз грибника. Лежит в кустах, охраняет добычу. Сидит на одном месте и не уходит, - писали в субботу в телеграм-каналах под видео с места происшествия.

Скоро приехала полиция. Но правоохранители не спешили приближаться к медведю, пока не прибудут охотоведы. Дождавшись специалистов, они спугнули медведя выстрелом в воздух и направились к месту недавней засады бурого.

ОХРАНЯЛА РЕБЕНКА

Предположение о том, что хищник загрыз грибника, не подтвердилось.

- Сообщения о нападении медведя на человека не регистрировались, информация о пострадавших не поступала, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак.

Оказалось, что кровь на дороге принадлежала медвежонку, которого сбила машина. А медведица прятала на обочине тело своего малыша.

- Вызов в дежурную часть по Амурскому району поступил 9 сентября. Сейчас полиция проводит проверку после случая на трассе, где сбили медвежонка, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Она добавила, что личность причастного к аварии пока неизвестна. Виновник скрылся с места ДТП. Сейчас его ищет полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ох и зря они медведя угощают»: жители Хабаровского края подвергли хищника смертельной опасности

Бурый медведь вышел к людям на трассе Лидога - Ванино в Хабаровском крае (подробнее)

Медведя ликвидировали: напавшего на «Лексус» хищника нашли и застрелили в Хабаровском крае

Специалисты «Заповедного Приамурья» нашли напавшего на машину медведя в Хабаровском крае (подробнее)