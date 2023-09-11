Три часа избивали «просто так»: школьников отправили в СИЗО за издевательства над инвалидом в Амурске

Двое школьников минимум три часа издевались над беззащитным человеком Фото: Скриншот с видео

Появились подробности жестокого нападения на 50-летнего мужчину-инвалида в Хабаровском крае ночью 7 сентября. Напомним, двое школьников минимум три часа издевались над беззащитным человеком. Подростки избивали мужчину под прицелом уличной камеры. Видеозапись попала в Сеть и наделала много шума.

«ПРОСТО ТАК»

Двое школьников 14 и 15 лет прицепились к мужчине, который сидел на бордюре около Лесной, 1 в Амурске. Судя по видео, подростки били инвалида III группы руками, ногами и его же тростью по голове и лицу. Мужчина падал, поднимался и снова получал удары. Дать отпор нападавшим он не мог в силу ограничений по здоровью (диагноз не раскрывается).

- По материалам, предварительно, подростки наносили побои мужчине с 00:00 до 06:00 часов. Били не все время, конечно. Потом просто ушли, мужчину бросили. Пострадавший доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Личности школьников установили в тот же день. Первым в руки полицейских попался 14-летний восьмиклассник. Выяснилось, что он состоял на учете по бродяжничеству, а его мать привлекалась по «административке» за то, что сын гуляет по ночам. При этом семья нормальная.

Позже был пойман второй участник случившегося. 15-летний парень не состоял на учете, но попадал в поле зрения правоохранительных органов. Ранее школьник, по словам источника, поколачивал несовершеннолетних. Сколько таких ситуаций было - собеседник не уточнил. Но каждый раз они решались миром.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство». Школьники не могут дать четких объяснений произошедшему, говоря, что набросились на мужчину «просто так». Истинные причины будут установлены в ходе следствия.

- По уголовному делу назначены экспертизы, проводятся допросы свидетелей случившегося, двое несовершеннолетних привлечены в качестве обвиняемых, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Что касается пострадавшего, то угрозы его жизни и здоровью нет.

- Суд с учетом позиции Амурской городской прокуратуры избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двоих подростков. Ход расследования уголовного дела находится на контроле, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владислав Зимов, юрист по уголовному праву:

- Что касается возможного наказания, то здесь все будет решаться, исходя из нескольких факторов. Это и деятельное раскаяние, и возмещение ущерба, и дальнейшие действия самого пострадавшего. Учитывая, что обвиняемые - несовершеннолетние, наказание назначается, исходя из низшего предела. Вдобавок его нужно поделить на два. Поэтому самое большее, что может грозить школьникам, - до 250 тысяч рублей штрафа или пара лет обязательных работ.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Пинали по голове и били по лицу: двое подростков несколько часов издевались над мужчиной в Амурске

Двое подростков жестоко избили человека в Хабаровском крае (подробнее)

Полицейские задержали подростков, избивших инвалида в Амурске

В Хабаровском крае нашли школьников, напавших на инвалида (подробнее)