Полицейские задержали подростков, избивших инвалида в Амурске

Школьники жестоко пинали и толкали беспомощного человека несколько часов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оба школьника, избивших инвалида в Амурске, установлены и найдены. Напомним, что подростки набросились на 50-летнего мужчину 7 сентября. Они жестоко пинали и толкали беспомощного человека несколько часов.

Школьники напали на инвалида ночью. Мужчина просто сидел на бордюре около магазина на Лесной, 1. Предварительно, около трех часов подростки колотили мужчину ногами и руками. Произошедшее попало на видео, по которым полицейские установили личности нападавших.

Ими оказались 14 и 15-летние школьники. Выяснилось, что младший состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел из-за бродяжничества. Второй нападавший в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

- В отношении родителей подростков составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее они уже привлекались к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, - прокомментировала Ирина Щеголева, официальный представитель УМВД России по Хабаровскому краю.

По факту нападения на мужчину заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Решается вопрос о заключении подростков в СИЗО. Школьники пока не могут внятно объяснить произошедшее. Пострадавший находится в больнице. Эксперты установят, насколько сильно пострадал мужчина.

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