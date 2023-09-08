Полицейские задержали подростков, избивших инвалида в Амурске

Школьники жестоко пинали и толкали беспомощного человека несколько часов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Оба школьника, избивших инвалида в Амурске, установлены и найдены. Напомним, что подростки набросились на 50-летнего мужчину 7 сентября. Они жестоко пинали и толкали беспомощного человека несколько часов.
Школьники напали на инвалида ночью. Мужчина просто сидел на бордюре около магазина на Лесной, 1. Предварительно, около трех часов подростки колотили мужчину ногами и руками. Произошедшее попало на видео, по которым полицейские установили личности нападавших.
Ими оказались 14 и 15-летние школьники. Выяснилось, что младший состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел из-за бродяжничества. Второй нападавший в поле зрения правоохранительных органов не попадал.
- В отношении родителей подростков составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее они уже привлекались к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, - прокомментировала Ирина Щеголева, официальный представитель УМВД России по Хабаровскому краю.
По факту нападения на мужчину заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Решается вопрос о заключении подростков в СИЗО. Школьники пока не могут внятно объяснить произошедшее. Пострадавший находится в больнице. Эксперты установят, насколько сильно пострадал мужчина.
В ТЕМУ:
Пинали по голове и били по лицу: двое подростков несколько часов издевались над мужчиной в Амурске
Двое подростков жестоко избили человека в Хабаровском крае (подробнее)
В Амурске заведено уголовное дело после нападения подростков на инвалида
СКР завел уголовное дело после избиения мужчины школьниками (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru