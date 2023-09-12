Молотили за неприятный запах: суд разобрался с тиктокершами, которые убили соседа в Хабаровском крае

Пьяные подруги ворвались в комнату к соседу и зверски забили его до смерти Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае поставлена точка в нашумевшем деле об убийстве мужчины девушками-подростками. Громкое ЧП случилось в 2021 году в небольшом поселке Октябрьский. Пьяные подруги ворвались в комнату к соседу и зверски забили его до смерти.

ЗНАКОМСТВО

На момент убийства Оле и Алине* было 16 и 15 лет. Они познакомились в общежитии на Вокзальной улице и сразу стали подругами. Девушки каждую свободную минуту проводили вместе. Они знали друг о друге все, даже увлечения делили на двоих. Собирались у Алины - та жила одна в комнате в том же общежитии.

Девушки каждую свободную минуту проводили вместе Фото: Социальные сети

Хобби у подруг было немного: погулять по поселку, выпить, поснимать видео в Tik-Tok. В сосцетях девушки танцевали тренды, открывали рты под популярные треки. Не стеснялись подростки выкладывать личные переписки, признавались в любви парням. Но «хайпануть» подругам не удалось - подписчиков набежало под 30 человек.

КТО ЭТИ ДЕВУШКИ?

Оля жила в общежитии с мамой, по рассказам знакомых, не была оторвой. До знакомства с Алиной. Добрая и отзывчивая девушка изменилась в один миг под влиянием подруги. Стала выпивать, курить, тусоваться на «заброшках» и ходить по домашним вечеринкам. С мамой отношения у Оли испортились, в школе успеваемость резко упала.

Хобби у подруг было немного: погулять по поселку, выпить, поснимать видео в Tik-Tok Фото: Социальные сети

Алина попала в общежитие за пару лет до убийства соседа. Она с братом вернулась от тети к родной матери, которая была лишена родительских прав. Женщина исправилась, нашла работу, поэтому суд вернул ей возможность воспитывать детей. Знакомые описывали Алину не лучшим образом: пьет, курит, много материться, манипулирует, агрессивна.

СТРАШНАЯ НОЧЬ

9 декабря подруги собрались у Алины. Как обычно снимали видео, решили выпить. Время близилось к ночи, когда тусовку подруг прервал собачий лай. Соседский пес часто и громко лаял, что раздражало девушек. Да и сам владелец собаки откровенно бесил Алину и Олю. 60-летний мужчина выпивал, по словам подруг, постоянно предъявлял им претензии и распространял дурной запах.

В сосцетях девушки танцевали тренды, открывали рты под популярные треки Фото: Социальные сети

Разъяренные девушки ворвались в комнату к спящему соседу. Они, по данным правоохранительных органов, стянули мужчину с кровати и стали его жестоко избивать. Он даже не успел понять, что происходит, и не смог дать отпор подросткам. Девушки нанесли мужчине не менее 19 ударов прежде, чем уйти.

ЗАДЕРЖАНИЕ

По словам знакомых, Оля и Алина давно хотели приструнить соседа. Подруг задержали и водворили в СИЗО. Защита пыталась изменить меру пресечения на более мягкую, но суд не нашел поводов для снисхождения. В 2022 году расследование было окончено, больше года девушки ждали приговора.

- Суд признал девушек виновными и назначил одной из них шесть лет лишения свободы. Другую приговорили к четырем годам десяти месяцам лишения свободы. Обе будут отбывать наказание в воспитательной колонии, - сообщил «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

*Имя изменено

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