Выкарабкалась, чтобы вернуться к сыну: попавшая под обстрел жительница Донбасса получила подарок из Хабаровска

Даша лишилась ноги, но не потеряла веру в людей и в счастливое будущее Фото: скриншот с видео

Хабаровчане активно помогают не только бойцам на СВО, но и всем, кому требуется поддержка и забота. Вещи, бытовую технику, канцелярские принадлежности для школы, игрушки детям - все это шлют дальневосточники своим соотечественникам туда, в Донбасс. Недавно одна из жительниц Хабаровска передала телевизор, отдать она его попросила тем, кому он реально нужен. Техника отправилась в руки Дарьи Смелянской, матери-одиночки, воспитывающей восьмилетнего сына. Даша попала под обстрел в собственном доме, потеряла мать, была ранена и лишилась ноги. Подарку от хабаровчанки она очень обрадовалась.

ЦЕНИТЬ ЖИЗНЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

История жизни каждого жителя Донбасса - индивидуальная, отдельная, наполненная тяжелыми переживаниями, слезами или чувством гордости и благодарности. Но есть у всех этих людей и кое-что, крепко объединяющее их - они умеют ценить саму жизнь и человеческую доброту как-то натурально, по-настоящему. С самого начала спецоперации абсолютно все регионы России сплотились с единственно важной целью - защитить Донбасс и помочь народу выжить и встать на ноги. Хабаровчане с этой задачей справляются - кто-то отстаивает интересы Родины там, за ленточкой, а кто-то здесь, на Дальнем Востоке, делает все возможное, чтобы поддержать своих.

Даша Смелянская из города Рубежное - яркий тому пример. Оказавшись в госпитале после обстрела, долгое время она приходила в себя. Тогда Даша нашла настоящего друга - Наталью Пасику, 72-летнюю женщину-волонтера из Хабаровска. Наталья Богдановна стала Дарье близким человеком, пока шло лечение, они много разговаривали и даже после выписки не потеряли связь, ходили друг к другу на чай. О непростой судьбе Дарьи, а также о помощи Натальи Пасики редакции «КП» - Хабаровск» рассказали в Общероссийском народном фронте Хабаровского края.

ИСТОРИЯ ОДНОГО СТРАШНОГО ДНЯ

Даша Смелянская попала под обстрел вместе со своей семьей. Снаряд, разорвавшийся во дворе дома, моментально убил маму. Даша кинулась в матери, спрятав своего восьмилетнего сына в укрытие, но было поздно - мамы не стало, а сама женщина оказалась в ловушке - через мгновение во двор прилетел второй снаряд, именно он поделил жизнь Дарьи на до и после…

Осколками ей оторвало ногу, по всему телу были ранения, на счастье, недалеко оказался спаситель. Мужчина бросился на помощь, в прямом смысле слова собрав Дашу по частям, довез ее до скорой.

Успел. Даше помогли, пусть это и заняло очень много времени. Женщина перенесла около 10 операций, ногу ампутировали, но она все же выкарабкалась и вернулась к сыну.

Примерно в то время, когда Даша была в больнице, Наталья Пасика познакомилась с Гришей. Головченко Григорий - бывший афганец, инвалид, вместо ноги - протез. Мужчина из того же города, что и Даша, в 2022 году он помогал эвакуировать людей из населенных пунктов, которые попадали под обстрелы. В одну такую эвакуацию он и спас Дашу. Гриша и Даша узнали друг друга уже спустя время благодаря Наталье Богдановне. Теперь эти трое прекрасно общаются, созваниваются, а когда Наталья Пасика приезжает в Донбасс - обязательно встречаются, вместе пьют чай и ведут долгие разговоры по душам.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Народный фронт стал всячески поддерживать и оказывать помощь Дарье. Ей установили протез, помогли с документами, поучаствовали в сборе сына в школу. Женщина и без того бесконечно благодарна волонтерам, а недавно ей сделали незабываемый подарок - телевизор, которого так не хватало им с сыном.

- В прошлый свой визит Наталья Пасика приехала не с пустыми руками, на ее зов откликнулась хабаровчанка Вера Федоровна Богдановна. Она - несовершеннолетний узник концлагерей времен Великой Отечественной войны, осталась неравнодушной к происходящему здесь, на Донбассе сейчас, и передала тебе вот такой подарок, - сказала Дарье представительница Общероссийского народного фронта в ЛНР.

Народный фронт помогает Фото: ОНФ ЛНР

Дарья выразила огромную благодарность хабаровчанке и сказала, что такому подарку особенно рад ее сын.

Эта история показывает, как даже один человек из далекого региона благодаря своему чуткому сердцу смог осчастливить кого-то. Такие поступки, может быть, и не слишком громкие и яркие, но они настоящие, искренние, живые и добрые, демонстрирующие, что в сложившейся обстановке соотечественники готовы помогать и отдавать последнее на благо тех, кто в этом нуждается.

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