Вытащил посиневшее тело из воды: житель Хабаровска получил медаль за спасение человека

Теперь спаситель и спасенный крепко дружат Фото: социальные сети героев

Когда на кону стоит человеческая жизнь - времени на раздумья нет. Сергей Латкин, хабаровчанин, понял это на собственном опыте. В феврале он вытащил бездыханное тело мужчины со дна открытого бассейна и буквально вернул его с того света. Несколько дней назад Сергею вручили медаль за его поступок, а спасенный мужчина стал ему близким другом. Теперь семьи спасителя и спасенного поддерживают связь, общаются, встречаются и даже вместе ездят на море. Это происшествие закончилось благополучно, но тот роковой день обе стороны не забудут, пожалуй, никогда.

РОКОВОЙ ДЕНЬ

Сергей в тот самый день шел в открытый бассейн поплавать как-то без особого энтузиазма, хотя и любит это дело. Помимо него, в бассейне были еще люди, в какой-то момент он заметил, что человек под водой долго не выплывает. «Наверное, дайвер, тренируется», - подумал тогда хабаровчанин. Но минуты шли, а тот все не выплывал, да и не шевелился там, внизу. То же самое заметил другой посетитель, а когда «дайвера» потревожили, он начал всплывать как-то неестественно.

Мужчины поняли, что дело плохо, Сергей стал вытягивать утонувшего на поверхность, потащил на бортик и смог вытянуть из воды. Тело было бездыханным, мужчина уже почти посинел.

Почти полторы минуты Сергей реанимировал утонувшего, давил на грудь и делал искусственное дыхание. Медика или инструктора тогда почему-то не было в бассейне, никто не наблюдал за плавающими и не дежурил на бортиках…

Сергею удалось заставить мужчину дышать, пусть и совсем слабо. Тут же вызвали скорую помощь, народ стал растирать замерзающего человека. Затем приехали врачи и забрали пострадавшего, но Сергей еще всю ночь переживал, волновался, выживет ли человек. Родственники парня позвонили и сказали, что тот в коме, но стабилен.

Спустя некоторое время Глеб (так зовут пострадавшего) пришел в себя. Узнал о том, что случилось, и связался с Сергеем. После того как Глеба выписали, он встретился со своим спасителем, пожал ему руку и поблагодарил.

НАГРАДА ПО ЗАСЛУГАМ

С того самого рукопожатия и началась дружба между мужчинами. Затем общаться ребята начали уже семьями, а совсем недавно даже вместе съездили на море.

Еще в начале лета Сергею позвонили из управления ГОЧС Хабаровска и сообщили радостные вести - его поступок будет отмечен медалью за спасение погибающих на воде.

- О вручении награды мне было известно еще в начале лета, меня приглашали в МЧС для подписания бумаг о представлении к награде, сказали, что само вручение будет уже ближе к осени. А в сентябре снова раздался звонок, и меня пригласили, награду вручал лично мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Это было очень волнительно, но в то же время гордо, - сказал редакции «КП» - Хабаровск» Сергей Латкин.

Награда нашла своего героя Фото: Сергей Латкин

Тот страшный день мог закончиться совсем иначе, трагически, но волею судеб он стал отправной точкой для крепкой дружбы двух совершенно не связанных друг с другом людей. Для искренней и бескорыстной дружбы.

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