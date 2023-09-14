«Сейчас приду и закопаю тебя»: абьюзер из Комсомольска получил срок за избитую до жутких синяков возлюбленную

Комсомольчанин стал избивать возлюбленную руками и ногами по лицу, таскать за волосы по полу Фото: Социальные сети

Житель Комсомольска наказан за зверское избиение своей 33-летней девушки Маргариты. 32-летний Р. набросился на сожительницу прямо на рабочем месте и поколотил ее до гематом и порванной губы. Абьюзер получил не административное наказание, как это часто бывает, а реальный срок в колонии.

«ПРИШЛА ПОРА НАМ ОКОНЧАТЕЛЬНО РАССТАТЬСЯ»

Маргарита и Р. стали встречаться больше года назад. Съехались, делили быт, вместе воспитывали детей от прошлых отношений. Счастливой назвать пару вряд ли получится: оба то безмерно любили друг друга, то постоянно скандалили. Отношения стали рушиться, и Маргарита решила уйти от Р. Но объявить о решении, по уточненным данным, не успела.

18 июля у комсомольчанина был день рождения. Он ушел на работу, поэтому отпраздновать вместе пара не смогла. Днем Маргарита позвонила сожителю и по голосу поняла, что он не совсем в себе. Сожители стали ругаться, тогда-то комсомольчанка и решила сказать: «Пришла пора нам окончательно расстаться». В ответ Р. заявил: «Сейчас приду и закопаю тебя».

ЗВЕРСКАЯ СМЕНА

Комсомольчанин не пришел, и 19 июля Маргарита ушла на работу в ночную смену. Она трудилась продавцом в магазине на Юбилейной улице. Около двух часов ночи Р. ворвался в подсобку, стал предъявлять претензии по поводу испорченного дня рождения и настойчиво спрашивать, есть ли у комсомольчанки кто-то. Маргарита решила ответить: «Да», надеясь, что сожитель психанет и уйдет.

Р. действительно психанул, но не ушел. Комсомольчанин тут же стал избивать возлюбленную руками и ногами по лицу, таскать за волосы по полу и кричать: «Я тебя урою, он (предполагаемый любовник - прим. ред.) мне сказал, что ты с ним спала». На крик о помощи пришел охранник, увидел происходящее и… не стал ничего делать. По показаниям секьюрити, у него сильно болела спина. Когда Р. отпустил Маргариту, охранник встал между парой и сказал пострадавшей бежать.

ОФИЦИАЛЬНО

Секюрити стал звонить директору магазина, но тот не отвечал. Потом набрал 112, рассказал о случившемся. Прибывшие полицейские застали пару в торговом зале. Маргарита сидела на стуле, а Р. обнимал ее и просил прощения. Комсомольчанка извинять абьюзера не стала, и 22 июля его задержали. У Маргариты была порвана губа, сломана челюсть, диагностированы сотрясение мозга, множественные синяки и гематомы. Р. отправили в СИЗО.

- Уголовное дело было заведено по статьям «Причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Угроза убийством». Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на один год и четыре месяца с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщила «КП» - Хабаровск» Ольга Тихоньких, старший помощник прокурора Комсомольска.

На суде Р. признал свою вину и еще раз попросил прощения у пострадавшей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кровавая месть бывшего: жителя Хабаровска избили и ограбили непрошеные гости из прошлого возлюбленной

В Хабаровске будут судить двоих мужчин за грабеж и причинение вреда здоровью (подробнее)

Увидел измену во сне: под впечатлением от ночных фантазий мужчина избил до полусмерти любимую в Хабаровске

Мужчина избил сожительницу в Хабаровске за измену во сне (подробнее)