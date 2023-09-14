«Я кричал и плакал от боли»: мужчину из Хабаровска, которому отрезало ногу поездом, выписали из больницы, не закончив лечение

Мужчина из Хабаровска винит врачей за отказ от помощи Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

38-летний Денис из Хабаровска лишился ноги из-за несчастного случая на железной дороге. Не успел он отойти от одного потрясения, как столкнулся с другим. Через четыре дня после второй операции его выписали из больницы за «плохое поведение», написав в заключении, что у пациента нет жалоб. Сам Денис говорит, что страдает от сильных болей и нуждается в помощи.

ПРЕДЫСТОРИЯ

18 июля хабаровчанин в компании друзей отдыхал на природе недалеко от Амурского моста. Возвращаясь домой, он вышел на ж/д пути, чтобы не пробираться сквозь густые заросли травы на обочине.

- Я шел в наушниках возле подземного тоннеля. Услышал приближение поезда, когда он был уже рядом. Хотел отойти с путей, но споткнулся и упал. Мне отрезало ногу чуть ниже колена. Машинист остановил состав, выбежал и оказал первую помощь, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Денис.

Мужчине сразу вызвали скорую, которая увезла его во вторую краевую больницу. При поступлении пациента осмотрели травматолог, хирург и нейрохирург. Врачи диагностировали у него травматический шок второй степени. Хабаровчанина направили на экстренную операцию, ампутация прошла без осложнений. Остаток дня он провел в отделении анестезиологии-реанимации. Уже 19 июля его перевели в травматологическое отделение, где продолжили плановое лечение препаратами.

«НАЧАЛ БИТЬ ТРЕВОГУ»

Лежа в палате с другими пациентами, которые также лишились конечностей, Денис начал замечать странности. Всем делали чистку ран после операции через день. Его же из раза в раз обходили стороной. По словам мужчины, за полтора месяца, проведенных в больнице, он был на процедуре всего дважды. Потом ему сообщили о предстоящей операции.

- Я начал бить тревогу. Они хотели мне уменьшить кость и вытянуть кожу. Врач сказал, что мне планируют заблокировать колено. Это значит, что сустав станет неподвижным, а нога не будет сгибаться. В таком случае установка протеза в будущем была бы невозможна, - рассказал Денис.

Хабаровчанин решил проконсультироваться у протезистов. Он разговаривал с московскими, питерскими, хабаровскими специалистами, а также владивостокскими. Все они говорили одно и то же: «С этой проблемой потом придется жить всю жизнь, лучше ампутировать ногу выше колена». Послушав их мнения, мужчина пошел к лечащим врачам и попросил, чтобы они пересмотрели решение.

- Я предлагал привезти протезистов в больницу, чтобы они вместе оценили ситуацию и решили, как будет лучше. На это мне ответили, что врачи больницы не собираются вступать в диалог со сторонними специалистами, и они сами знают, как поступить лучше. Тогда я предложил собрать консилиум, но и здесь получил отказ.

Операция была назначена на 1 сентября. Незадолго до нее Денис встретился с лечащим врачом, чтобы еще раз попросить ампутировать ему ногу выше колена. Доктор убедил его, что так и будет, если не возникнет непредвиденных ситуаций. В таком случае хирурги уже в операционной будут принимать окончательное решение.

Мужчина переживал, что после ампутации не сможет носить протез Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

«ИХ ЭТО ВЗБЕСИЛО»

За время лечения мужчина обращался к разным специалистам вне больницы, просил о помощи друзей и родственников. Он переживал, что операция может пойти не по плану, и его лишат возможности протезирования ноги. Он просил сотрудников других медучреждений связаться с администрацией второй краевой больницы.

- Понимаете, и я, и родственники, все были на нервах. Мы столкнулись с этим в первый раз, очень переживали. Вот их это и взбесило. Ко мне пришел лечащий врач и спросил, зачем я поднимаю шум. Он стал говорить, что передаст меня другому врачу. В общем, никакой поддержки я от них не нашел, - говорит Денис.

В переживаниях мужчина провел все последующие дни до второй операции. Ему никто не мог дать гарантии, что врачи не изменят своего решения и не заблокируют колено.

НЕВЫНОСИМО ТЕРПЕТЬ

Вторая операция прошла 1 сентября. К счастью для Дениса, хирурги ампутировали ему ногу выше колена, как он и просил. Но сразу после вмешательства у него начались адские боли.

- Я не мог стерпеть этого, кричал так, что слышала вся больница. Это невозможно было контролировать. В момент спазма я совсем ничего не мог сделать. Мне оставалось только вцепиться во что-то и ждать, пока этот кошмар закончится. Любое движение только усиливало боль, - вспоминает Денис.

После операции хабаровчанина перевели в гнойное отделение. 2 сентября во время обхода врач сказал, что его продержат здесь пару дней, а потом переведут в «чистое» отделение. Но этого так и не случилось.

«НЕ МОГ ВАТКУ ПОДЕРЖАТЬ?»

5 сентября Денису поставили капельницу. Когда в палату пришла медсестра, чтобы вынуть иглу, у него снова случился спазм.

- Я дернул рукой, и иголка выскочила, пошла кровь. Медсестра в этот момент стояла рядом с пластырем в руке, чтобы закрыть рану. Но вместо того, чтобы наклеить его, она начала пятиться назад. Я ей говорю, чтобы она заклеила рану, но она забрала пластырь и начала на меня орать матом. Потом она вышла в коридор, продолжая оскорблять меня. Когда боль поутихла, я стал требовать книгу жалоб и чтоб позвали заведующего. Такого отношения к себе я терпеть не собирался. Тут же забегает мой лечащий врач и говорит, что все слышал. Мол, это я начал материться, - рассказывает хабаровчанин.

На этом обвинения в адрес Дениса не закончились. По словам мужчины, доктор начал скандалить прямо в палате при других пациентах.

- Он сначала спросил с претензией: «Ты что, не мог ватку подержать, когда кровь пошла?» А я действительно не мог. У меня такие боли были в ноге, что я просто вцепился в поручень, весь взмок и не мог пошевелиться. Дело в том, что у меня есть болезнь, которая передается через кровь. Так вот, врач вдобавок начал орать при других, что я уже забрызгал своей зараженной кровью другого хирурга во время операции и сейчас еще лежу, возмущаюсь. Я опешил. Разве я мог контролировать этот процесс, будучи под наркозом? В чем моя вина? Но больше всего меня поразило, что он нарушил врачебную тайну, назвав мой диагноз в присутствии других пациентов. Я указал ему на это. Он развернулся и ушел, сказав, что будет готовить документы к выписке.

«ВСЕ В ПОРЯДКЕ»

Уже через 15 минут после конфликта Денису принесли эпикриз. В документе было написано, что его состояние удовлетворительное, есть жалобы на умеренные боли. Причиной выписки было указано нарушение режима пребывания в стационаре.

5 сентября Дениса выписали из больницы Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

- Они в выписке пишут, что я был пьян, материл медперсонал, срывал с себя повязки. Если я был пьян, то где результаты анализов, где доказательства, что я пил? Одна из сотрудниц больницы подошла ко мне позже и рассказала, что слышала, как другие работники под диктовку написали жалобу и понесли на подпись заведующему.

Получив эпикриз на руки, мужчина попросил вызвать полицию и позвать главврача, позвонил на горячую линию, где ему сказали, что разберутся с ситуацией. Но никакой реакции пока не последовало.

ЗАПРЕТИЛИ ПОДХОДИТЬ

С выпиской на руках Денис решил остаться в больнице. Он переночевал в палате, а утром 6 сентября его попросили покинуть больницу, сказав, что сейчас придет новый пациент. Мужчина выехал в коридор, где у него случился новый спазм. Он начал кричать от боли. Из соседних палат вышли другие пациенты, наблюдая за его мучениями.

- Женщины смотрели на меня и плакали. Мне хотели помочь санитарки и медбратья, но им прямым текстом говорили, чтобы не трогали меня - заведующий запретил всем ко мне подходить. Никто ничем не помог. Бросили без обезболивающего, не помогли пересесть на кровать, вообще ничего. Я мучился полтора часа подряд, - вспоминает Денис.

Он не понимает, как в выписке написали «умеренные боли», когда он не раз заявлял, что спазмы очень сильные. Хабаровчанин говорит, что видел в коридоре камеру видеонаблюдения. Он хочет обратиться в следком, чтобы запись изъяли и использовали в качестве доказательства.

- Потом пусть расскажут, что у меня не было жалоб при выписке. Буду с ними судиться. Я уже говорил с участковым, обратился в минздрав, но там ответ можно ждать до месяца.

«НЕ МОГУ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ»

Оставаться в больнице хабаровчанин больше не мог. Но и домой ему нельзя было ехать, он понимал, что нужно продолжать лечение. Вместе с родственниками он позвонил в Железнодорожную больницу, где ему предложили место в платной палате.

- Мы приехали туда. Мне сразу сделали УЗИ. Оказалось, у меня обширная гематома объемом 150-200 миллилитров. Хирурги говорят, что выписать меня в таком состоянии не могли, - делится хабаровчанин.

Денис все еще проходит лечение в больнице Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

В тот же день мужчину подключили к аппарату, который выводит сгустки крови. Только в первый день ему откачали 150 миллилитров. Сейчас он все еще находится в больнице и уже прошел три таких процедуры. Дениса планировали выписать 15 сентября, но УЗИ снова показало наличие сгустков. Поэтому мужчина еще задержится в больнице.

ОФИЦИАЛЬНО

За комментарием по случаю Дениса редакция «КП» - Хабаровск» обратилась в министерство здравоохранения Хабаровского края.

- Пациент поступил в стационар после травмирования на железной дороге 18 июля с признаками алкогольного опьянения. По тяжести состояния госпитализирован в реанимационное отделение, где находился в течение суток, была проведена операция. Далее его перевели в отделение травматологии. Пациент неоднократно нарушал режим медицинской организации (данные факты зафиксированы в истории болезни). В период пребывания в стационаре употреблял алкогольные напитки, своим поведением грубо нарушал общественный порядок, мешал другим пациентам. Гражданину была оказана полноценная необходимая помощь, после того, как его состояние стабилизировалось, 5 сентября его выписали из лечебного учреждения. Таким образом, пациент провел в больнице более месяца, этого времени хватило для его восстановления, - рассказали «КП» - Хабаровск» в минздраве Хабаровского края.

Оценку ситуации со стороны сделал хабаровский адвокат.

- Если пациента выписали, не долечив его, то врачи однозначно не правы. Здесь вопрос в доказанности. Сможет ли он это подтвердить? Скорее всего, здесь потребуется заключение врачей из другой больницы, которое бы подтвердило, что на том этапе пациента нельзя было выписывать. Но в любом случае нужно обращаться в суд, который уже рассмотрит все доказательства и решит, на чьей стороне правда, - прокомментировал ситуацию «КП» - Хабаровск» адвокат Алексей Слепцов.

Сейчас у Дениса нет на руках истории болезни из Железнодорожной больницы. Он ждет выписки, чтобы получить эпикриз, который докажет его правоту. В ближайшее время он планирует обратиться в следственный комитет, Росздравнадзор и ФОМС.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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