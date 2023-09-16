Проболтался о трупе спустя полгода: житель Магадана забил приятеля и подговорил друга сжечь тело

По версии следствия, мужчина убил приятеля из-за того, что тот якобы своровал деньги Фото: СУ СК России по Магаданской области

Обычное застолье в Магадане закончилось трагедией и сговором хранить страшную тайну. Почти полгода повязанные жутким секретом хранили молчание. Но сработало правило: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

ЖЕСТОКИЕ ПОСИДЕЛКИ

Все закрутилось в апреле 2022 года, когда четверо мужчин выпивали в квартире на Пролетарской улице. Среди них был 41-летний Виктор*, у которого, по его словам, пропала n-сумма денег. Подозрения сразу же пали на участников застолья. Мужчины все отрицали и даже разрешили обшарить их карманы. В этот момент у одного из них предательски выпали 5000 рублей одной купюрой.

У Виктора тут же отпали все сомнения: воришка был найден. В алкогольном угаре мужчина не стал ничего выяснять словами и моментально набросился на приятеля. Магаданец бил мужчину руками и ногами и по голове и телу. Молотил настолько сильно, что пострадавший скончался на месте.

МОЛЧАЛ, ПОКА НЕ ВЫПИЛ

Другие приятели в избиение друга вмешиваться не стали и предпочли закрыть глаза на происходящее. Когда Виктор понял, что приятель мертв, решил скрыть следы преступления. Помог ему в этом один из свидетелей фатальных ударов. Труп они вывезли за город, облили бензином и подожгли.

Останки погибшего были найдены только в октябре 2022 года. У одного из участников кровавой пьянки под алкоголем развязался язык. Он проболтался своим товарищам о произошедшем, те - раскрыли тайну оперативникам. Виктора и его подельника задержали, один из них показал место, где было сожжено тело.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело было заведено по статьям «Убийство» и «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления». Виктор свою вину не признал и до сих пор настаивает на том, что разделались с погибшим другие люди. Эта версия была проверена и не нашла подтверждения. Виктор во время следствия находился в СИЗО, его подельник - под подпиской о невыезде. Были ли у обвиняемого деньги на самом деле - так до сих пор и непонятно.

- Расследование уголовного дела завершено, материалы уголовного дела направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Виктору грозит от шести до 15 лет колонии. Его подельнику - до двух лет лишения свободы.

*Имя изменено

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