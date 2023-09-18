«Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет о приеме заявок на спортивные соревнования для малышей «Суперчемпион»

Мероприятие пройдет в последний день сентября

Это забавные соревнования между малышами, традиционно собирающие большое количество людей. Самые маленькие должны пройти дистанцию в шесть метров. Те, кто уже твердо стоит на своих двоих, преодолеют бегом и с мячом шестиметровку.

Правила строжайшие: только пешим шагом или бегом с мячом! За соблюдение правил отвечают папы, мамы, бабушки и дедушки. Это требует немалой сноровки, а также запаса любимых игрушек, вкусняшек, прибауток и позитива!

Победителей ждут шикарные подарки, призы от партнеров и спонсоров!

Дата и место проведения:

30 сентября в 10:00 в семейном клубе HAPPY DAY по адресу: г. Хабаровск, ул. Джамбула, 18.

Запись на участие по телефону: 8 909-809-98-59 (WhatsApp).

Положение о конкурсе по ссылке.