«Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет о приеме заявок на спортивные соревнования для малышей «Суперчемпион»

Мероприятие пройдет в последний день сентября
Это забавные соревнования между малышами, традиционно собирающие большое количество людей. Самые маленькие должны пройти дистанцию в шесть метров. Те, кто уже твердо стоит на своих двоих, преодолеют бегом и с мячом шестиметровку.
Правила строжайшие: только пешим шагом или бегом с мячом! За соблюдение правил отвечают папы, мамы, бабушки и дедушки. Это требует немалой сноровки, а также запаса любимых игрушек, вкусняшек, прибауток и позитива!
Победителей ждут шикарные подарки, призы от партнеров и спонсоров!
Дата и место проведения:
30 сентября в 10:00 в семейном клубе HAPPY DAY по адресу: г. Хабаровск, ул. Джамбула, 18.
Запись на участие по телефону: 8 909-809-98-59 (WhatsApp).
Положение о конкурсе по ссылке.