Смертельный момент попал на видео: после удара о грузовик мотоциклиста сбила легковушка на Колыме

Колымчанин получил тяжелые травмы, которые были несовместимы с жизнью Фото: УМВД России по Магаданской области

Мотоциклист из Магаданской области погиб в жестком ДТП 18 сентября. Мужчина ехал на байке и был сбит двумя машинами по очереди. Колымчанин получил тяжелые травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Грузовик «Чайка Сервис» поворачивал налево, не уступил дорогу мотоциклисту и сбил его Фото: УМВД России по Магаданской области

Авария произошла на пятом километре трассы Магадан - Балаганное - Талон. Грузовик «Чайка-Сервис» поворачивал налево, хоть на этом участке дороги это и запрещено горизонтальной разметкой. Навстречу мчал 31-летний мотоциклист на «Хонда-400». Водитель грузовика решил проигнорировать правила и не пропускать байкера.

Авария произошла на пятом километре трассы Магадан – Балаганное – Талон Фото: УМВД России по Магаданской области

В момент маневра грузовик и столкнулся с мотоциклом. Судя по кадрам момента ДТП, от сильного удара мотоциклиста отбросило в сторону, прямо под колеса «Сузуки-Эскудо». 46-летний водитель внедорожника, предварительно, не успел затормозить и наехал на пострадавшего. Удары были настолько жесткими, что шлем мотоциклиста лопнул, и от него откололся кусок.

От удара мотоциклиста отбросило под колеса «Сузуки Эскудо» Фото: УМВД России по Магаданской области

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, от которых скончался в медицинском учреждении. В момент аварии водитель мотоцикла был в мотошлеме, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Инспекторам предстоит установить истинного виновника аварии, который ответит за смерть байкера. По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет вынесено решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Снесла пять легковушек: пожарная машина перевернулась по пути на вызов в Хабаровске

Пятеро человек пострадали в ДТП с пожарной машиной в Хабаровске (подробнее)

Бросил без сознания на дороге: неизвестный на скорости сбил двух девушек в центре Хабаровска и скрылся

Две девушки были сбиты в центре Хабаровска в ночь на 17 сентября (подробнее)