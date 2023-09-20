«Она сжала мою руку в последний раз»: мужчина из Хабаровска, оставшийся с двумя детьми, винит больницу в смерти жены

Мужчина из Хабаровска винит больницу в смерти супруги Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

«Если бы они сразу ее обследовали, если бы не тянули до утра… Она была бы сейчас с нами», - с дрожью в голосе произнес Владимир. Он до сих пор не верит, что его добрая, любящая и всегда жизнерадостная жена больше никогда не вернется. В смерти Татьяны мужчина винит больницу и намерен отстаивать свое мнение в суде.

«Я ЖДАЛ ЕЕ В МАШИНЕ»

Был вечер 6 мая. Владимир приехал за женой, которая заканчивала рабочую смену. Она вот-вот должна была выйти. Но время шло, а Татьяны так и не было. Наконец мужчина увидел фигуру, выходящую из здания. Вот только это была не его супруга, а ее коллега.

- Она подбежала ко мне и говорит: «Там Тане плохо! Ей уже вызвали скорую». Я бегом в здание. Врачи приехали, измерили ей давление, а у нее 240 на 130. Сделали «горячий» укол. Давление должно было упасть, но ничего не произошло, - рассказывает Владимир.

Врачи забрали Татьяну в больницу имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого (бывшая больница №10). Там не оказалось нужного оборудования и специалистов, поэтому ее перенаправили в Железнодорожную больницу. Туда женщину привезли около 11 вечера. Врачи не стали сразу проводить диагностику. Обследование отложили до следующего дня.

ДОТЯНУЛИ

Наутро Татьяне сделали томографию мозга. Оказалось, что у нее разрыв аневризмы.

- Вот почему они сразу не провели обследование? Дотянули до утра. Столько времени потеряли, - говорит Владимир.

Пациентку экстренно повезли во вторую краевую больницу. Там ее сразу прооперировали. Во время вмешательства у женщины случился инсульт. Тогда врач сказал Владимиру, что привезли бы ее на три – четыре часа раньше, этого бы не произошло.

После операции женщина чувствовала себя нормально. Супруг с детьми навещали ее, даже выходили гулять. Мужчине разрешали приходить в любое время, кормить и ухаживать за Татьяной.

Татьяна всегда была жизнерадостной и доброй Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Но в один из дней врач сообщил плохую новость: состояние пациентки начало ухудшаться. У женщины скапливалась спинномозговая жидкость и давила на мозжечок.

- Сказали, надо делать пункцию. Я согласился даже помочь. Но я не думал, что так получится. Они уложили ее на бок, ввели огромную иглу в спину, поставили пузырек и оставили меня его держать. Я как нагнулся, так 40 минут и простоял. Жена устала лежать на одной стороне, у меня тоже ноги начали подкашиваться. Начал звать медиков, а никто не идет. Еле их дождался.

Когда процедура закончилась, Татьяне стало легче. Владимир приехал на следующий день и поинтересовался у врача, как обстоят дела. Доктор отметил улучшения, но предупредил, что нужна еще одна операция. По словам Владимира, тогда сотрудники больницы стали уговаривать его забрать жену домой.

- К этому моменту супруга уже лежала в отделении реабилитации. Мне все говорили, забирайте ее. А я не понимал, почему ее хотят домой отправить. Ведь реабилитация длится 21 день, было рано ее увозить. А они все равно продолжали уговаривать.

Мужчина настоял на продолжении лечения в больнице. В пятницу ему сказали, что Татьяну переводят в отделение нейрохирургии, а в понедельник ей проведут вторую операцию, чтобы установить дренаж для выведения жидкости.

Наступила следующая пятница и Татьяне снова стало плохо. Повторный разрыв аневризмы. Женщину экстренно прооперировали и перевели в реанимацию. Там она находилась 10 дней. Все это время супруга не пускали к пациентке. Увидеть жену Владимир смог только после ее перевода обратно в отделение нейрохирургии.

«ЧТО ЗА ОТНОШЕНИЕ?»

Еще после первой операции Владимир заметил на запястьях супруги следы от веревок. Мужчина понял, что ее привязывали. Он поговорил с персоналом больницы, новые синяки появляться перестали. А после второй операции мужчина снова заметил гематомы на руках Татьяны. Он спросил у работников, откуда следы. В отделении ему ответили, что такой пациентка поступила после реанимации. Но через пару дней Владимир заметил свежие синяки и потертости. Тогда мужчина опять возмутился, на что получил ответ: «Ваша жена – буйная!».

Владимир заметил на запястьях супруги следы от веревок Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

- Супруга все время лежала. Какая же она буйная? У нее даже пролежни образовались. Сначала на их месте были пленки на коже, но никто их не обрабатывал, вот и довели. Я как не приеду, она не обработана. Только зеленкой мазали. Спрашиваю, почему так, а мне отвечают: «У вас нет нужных препаратов». А я свои контакты всем оставлял, даже на табличке с именем супруги написал телефон для связи на случай, если что-то будет нужно, - рассказывает Владимир.

По его словам, все процедуры пациентам делают до прихода родственников. Когда начинаются часы посещения, никого из персонала на этаже не видно, и некому задать вопросы. У Владимира сложилось впечатление, что работники намеренно избегают контактов, а многие из них халатно относятся к пациентам. Некоторые открыто грубят больным.

- Я раз застал, как одна из медсестер говорит моей жене с претензией и на повышенных тонах: «Ты что лежишь, ну-ка вставай!». Я даже из-за этого пошел к главврачу нейрохирургического отделения. Спрашиваю, почему персонал больницы позволяет себе грубое общение. Он попытался уйти от разговора. Я пригрозил прокуратурой и только после этого он извинился.

Татьяна провела в больнице три месяца. За это время у Владимира накопились чуть ли не десятки претензий к учреждению. Он стал замечать, что его жена пропускает прием препаратов. Лекарства приносили ей в бумажных конвертах. Дозы делили на утро, обед и вечер. Мужчина навещал супругу с 16 до 19 часов и не раз видел, что конверты с надписью «обед» оставались лежать нетронутыми.

- Было такое, что они высыпали содержимое капсул в пол-литровую бутылку с водой и давали ей пить. Разве так можно? Она же пол-литра воды не выпьет за раз.

Еще у мужчины была претензия к питанию. Он рассказал, что каждый вечер Татьяне приносили безвкусную тушеную картошку. Тогда ему снова пришлось жаловаться. Только после этого в «меню» появились каши.

Отдельным испытанием стал процесс кормления. Татьяна лежала на кровати с подъемным механизмом, чтобы пациент мог без усилий принимать положение полусидя. Оказалось, что электроника сломана. Владимиру приходилось каждый раз подкладывать одеяла и подушки, чтобы приподнять супругу.

Владимиру приходилось подкладывать одеяла и подушки, чтобы покормить супругу Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

- А что происходит со сменой белья? Санитарка подойдет, выдернет простыню и уйдет. Нет ее 15, 20, 30 минут. Потом приходит и говорит: «Ой, я про тебя забыла». А человек с пролежнями просто лежит на матрасе. Он даже не тканевый. Там клеенка.

Мужчина решил обратиться в минздрав, перечислив все свои претензии. В больнице даже прошла проверка, но никаких нарушений не нашли.

Владимир написал жалобу в минздрав, но нарушений не нашли Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

- На следующий день после подачи жалоб я приехал в больницу. Не поверите, все больные лежали на чистом белье, все обработанные. Думаю, их предупредили о проверке и они навели порядок. Инспекция приехала, посмотрела, что все хорошо и ответила мне, что нарушений не обнаружено. Но уже на следующий день все стало, как и раньше.

«СОЛНЦЕ, НЕ УХОДИ!»

Владимир вместе с дочкой приехали навестить Татьяну 27 июля. Мужчина обратил внимание на панику вокруг, но сначала не придал этому значения. В коридоре он встретили знакомую, у которой в больнице лежал отец. Она сказала, что Татьяне стало плохо. Владимир оставил дочь со знакомой, а сам побежал в палату к супруге.

- Я зашел, когда ей делали ЭКГ. Спрашиваю, что случилось, а мне говорят: «Сердце». Я удивился, потому что раньше у нее не было с этим проблем. Буквально за день ей тоже делали ЭКГ – все было нормально.

Врачи забрали результат кардиограммы и вышли из палаты, оставив Татьяну. Владимир подошел к ней и взял за руку.

- Я ей говорю: «Таня, не надо! Солнце, не уходи, держись!». Она повернулась, так сильно сжала мою руку, всхлипнула… и у нее остановилось сердце.

Владимир стал кричать и звать на помощь. Врачи вернулись в палату. Один из них принялся делать массаж сердца. У него получилось реанимировать Татьяну. Появился пульс, но она была без сознания. Просидев около часа рядом с женой, Владимир поднялся к врачу. Доктор сказала, что состояние пациентки стабильно тяжелое и предложила подождать пару дней, чтобы сделать прогнозы.

Владимир выпил успокаивающих препаратов и повез дочь домой. Не успел он доехать, как ему позвонили и сказали, что Татьяна умерла...

«Я ЭТО ТАК НЕ ОСТАВЛЮ»

Владимир считает, что его супруги не стало из-за халатности врачей. Изначально он винит Железнодорожную больницу, сотрудники которой вовремя не провели диагностику. Во второй больнице, по мнению мужчины, Татьяне не обеспечили необходимый уход. Но есть и третья сторона – работодатель женщины.

- Жене стало плохо на рабочем месте. Я подал жалобу в трудовую инспекцию: почему согласно трудовому договору она должна была работать восемь часов, а работала с семи утра до восьми вечера. Она у меня была хорошим пекарем. Задерживалась на работе, когда было много заказов. Инспекция нарушений не нашла, все в рамках дозволенного, - говорит Владимир.

Он рассказал, что жена пользовалась электронным ключом, когда приходила и уходила с работы. Время фиксировалось в системе, но и сама Татьяна вела личный табель. С его помощью он могла подсчитать размер зарплаты, так как ей платили за отработанные часы.

- По трудовому договору оплата за переработки должна была быть двойной, но платили ей как обычно. В компании говорят, что не издавали приказы. А не было приказа, значит, и человека на работе не было. Но дело не только в деньгах. Почему никто не предложил ей отдохнуть, видя, что она работает с утра до ночи. Как говорит работодатель: «Мы входили в ее положение и оплачивали переработки, понимая, что у нее ипотека».

Компания, где работала Татьяна, предложила Владимиру провести поминальный обед в их ресторане. Они договорились. Вечером накануне похорон мужчине позвонили и сказали, что обед отменяется, потому что он собирается судиться с компанией. Владимиру пришлось срочно искать новый зал для прощальной церемонии. Он считает, что даже при таких обстоятельствах тот поступок был бесчеловечным.

Сейчас мужчина нанял адвоката и написал обращение в следственный комитет. Сотрудники ведомства подключились к проверке, которую проводит трудовая инспекция. Кроме того, они завели уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- Сейчас по обращению проводится процессуальная проверка, - подтвердила «КП» - Хабаровск» и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по информационной работе с общественностью и СМИ Мария Токмачева.

Владимир не собирается опускать руки. Он остался с двумя несовершеннолетними детьми, ипотекой и кредитами, которые пришлось оформить, чтобы организовать похороны. Сам он сейчас работает на двух работах.

- У меня старший сын учится в техникуме. Он решил жить в общежитии, а это 11 тысяч каждый месяц. Дочке будет 11. Вот школа началась. Сами знаете – на то сдай, это оплати. Плюс кредиты. Куда мне деваться? Вот сейчас в школе работаю на полторы ставки, но в октябре ставку отберут, останется половина. Даже не знаю, что делать, - делится Владимир.

Несмотря на горе в семье и трудности, мужчина сохраняет оптимизм. Он собирается довести дело до конца и добиться справедливости.

«КП» - Хабаровск» выражает соболезнования семье Владимира и будет следить за развитием событий.

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