Прохожие пытались ее спасти: водителю, сбившему насмерть девушку на тротуаре в Хабаровске, грозит пять лет колонии

Тот страшный день 21 мая хабаровчане окрестили проклятым воскресеньем Фото: Елена БЯНКИНА

Эта авария прогремела на весь Хабаровский край - «Приус» вылетел на пешеходную зону и снес человека. Прохожие своими силами подняли машину и вытащили пострадавшую, но она не выжила, травмы ее оказались несовместимы с жизнью. То воскресенье окрестили не иначе, как проклятым днем. За сутки в регионе произошло сразу несколько аварий на дорогах. Сейчас УМВД России по Хабаровскому краю сообщило об окончании уголовного дела, заведенного на водителя «Приуса». Ему светит до пяти лет заключения.

ПРОКЛЯТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

В тот страшный день, 21 мая, в Хабаровске произошло сразу несколько аварий. Одна из них - на Суворова. Здесь легковушка сбила 10-летнего ребенка, столкновение было сильным, девочка выжила, но попала все же в больницу. Еще одна авария была на Вахова, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, двое пострадали.

Самой страшной стала как раз авария на Павла Морозова. «Приус» ехал со скоростью больше 60 километров в час, водитель хотел проскочить на желтый светофор, но столкнулся с «Таун-Айсом», который ехал по встречке. Второй водитель двигался по полосе движения, предназначенной для поворота налево, и совершал маневр поворота налево на улицу Радищева на желтый сигнал светофора, освобождая перекресток после включения запрещающего сигнала светофора.

«Приус» не успел затормозить, и микроавтобус ударил его в бок. От столкновения легковушка пролетела несколько метров и врезалась в пешеходов, стоявших на переходе. Трое из них отскочили назад, а одной девушке этого сделать не удалось, машина на скорости снесла и подмяла ее под себя.

Поняв, что случилось, очевидцы бросились поднимать машину, проезжающие мимо останавливались, бросали свои автомобили и бежали помогать, машину им удалось поднять и вытащить девушку.

После такого столкновения шансов выжить у девушки почти не было, в результате она скончалась на месте происшествия. На 33-летнего водителя с немаленьким водительским стажем завели уголовное дело.

- Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование уголовного дела по факту ДТП, которое произошло 21 мая текущего года на регулируемом перекрестке улиц Морозова Павла Леонтьевича и Радищева города Хабаровска, - сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Расследование завершилось, мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет колонии за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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