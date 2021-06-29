«Антитела не считаем»: хабаровские ученые рассказали, когда переболевшим коронавирусом нужно вакцинироваться Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае каждый день фиксируется прирост заболевших коронавирусом. Больше 55 тысяч жителей получили диагноз COVID-19, из них - чуть больше 52 тысяч с инфекцией справились. Еще 2,5 тысячи человек находятся на лечении. В крае проходит прививочная кампания, однако вопрос вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусом, подняли только сейчас.

- В крае проводятся научные исследования на влияние COVID-19 на организм человека. Первые результаты говорят о том, что вакцинация переболевших коронавирусом должна проводиться через полтора – три месяца после выздоровления, а не через полгода. Никакой титр антител после перенесенного заболевания в организме человека не защищает от повторного заражения, а оно, как правило, протекает в более тяжелой форме, - сказал на штабе Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

К такому выводу пришли хабаровские ученые, подтверждая данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Последние сообщают о том, что израильские специалисты иммунизируют переболевших именно в указанные полтора-три месяца.

Евгений Никонов распорядился организовать вакцинация для студентов и абитуриентов, чтобы новый учебный год мог начаться в обычном очном формате.

- Необходимо за июль привить всех студентов и абитуриентов, - сказал зампред. – Волонтеров, студентов медколледжа и медуниверситета, если нужно, будем привлекать в мобильные пункты вакцинации для помощи, организуем больше прививочных пунктов, работать они будут без выходных и, если потребуется, до последнего клиента.

Напомним, в конце прошлой недели в крае образовался дефицит вакцины, пункты вынуждены были приостановить вакцинацию первым компонентом. В выходные в край поступило 15 тысяч доз вакцины, работа возобновилась, сегодня в регион поступила обещанная крупная партия препарата - 50 тысяч ампул. Об этом сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора края. На том же оперативном штабе были озвучены новые ограничительные меры, которые вводят на территории Хабаровского края. Так, население снова переведут на удаленную работу, а ночные клубы закроют.

Поставить прививку в Хабаровске можно в медицинских учреждениях и мобильных пунктах. Частные клиники подали заявки на организацию вакцинации у себя на местах.

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