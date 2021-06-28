Ночные клубы закроют, а работать придется из дома: новые ограничения из-за коронавируса введут в Хабаровском крае Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ощутимый рост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Хабаровском крае. За неделю зафиксировано 969 случаев, что на 30% больше, чем неделей ранее. За 27 июня в регионе заболели 182 человека.

ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Вновь выросла заболеваемость среди лиц старшего возраста. Антирекорды по числу заболевших бьет Хабаровск, Охотский, Ульчский и район имени Лазо.

- Больше всего заболевших старше 60 лет и от 0 до 2 лет. Кроме того, продолжается рост заболеваемости среди молодежи и детей. Так, уже в 46 детских учреждениях проведены противоэпидемиологические мероприятия, - рассказала Татьяна Зайцева, руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Кроме того, обнаружено пять случаев заноса коронавируса в пришкольные лагеря. Случаи выявлены в Комсомольске-на-Амуре, поселке Горин Солнечного района и Хабаровске. Один человек заболел в загородном лагере «Мир детства». Сейчас там, в очередной раз, обследуют работников, проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Еще один неприятный случай произошел в Хаканджинском вахтовом поселке. Там ковидом заболели шесть приезжих работников.

- Необходимо проверить, как работодатель соблюдает все пункты постановления правительства Хабаровского края, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства края по социальным вопросам.

Карантин сохраняется в двух поселках Охотского района и в поселке Де-Кастри Ульчского района. Чаще всего заболевают работники сферы услуг, общественного питания, водители такси и общественного транспорта.

Дополнительно 28 июня откроют 250 коек. При этом 150 новых мест появится в хабаровской городской больнице №10 и еще 100 в горбольнице №2 Комсомольска-на-Амуре.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Так как ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля, а соблюдение масочного режима игнорируется многими жителями края, Роспотребнадзор рекомендовал ввести новые ограничения и ужесточить имеющиеся.

Так, глава ведомства предложила отменить все концертные мероприятия, где есть танцпол и большое скопление людей. В том числе, Татьяна Зайцева рекомендовала ограничить работу ночных учреждений.

- Предлагаем работодателям ввести гибкий график работы, чтобы избежать большого пассажиропотока в общественном транспорте, - добавила Татьяна Зайцева.

Так, перевести на удаленку рекомендуют 30% работников. Работать из дома придется тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса и людям из группы риска. Кроме того, все совещания, рассчитанные на больше 10 человек, рекомендовано перевести в онлайн, дабы сократить массовые скопления людей.

УКОЛЬЧИК НА ЗДОРОВЬЕ

Одним из главных способ борьбы с коронавирусом считается вакцинация. Именно на нее и просят сделать упор чиновники.

- Стоит продолжить активную прививочную кампанию. Так, накануне мы перешагнули отметку в 150 тысяч вакцинировавшихся, - сказал Евгений Никонов.

На прошлой неделе в регионе временно приостановилась вакцинация. Из-за резкого роста количества желающих сделать прививку, в крае закончился первый компонент вакцины. Однако запасы уже успели пополнить 15 000 доз, и вскоре дополнительно поступит еще 50 тысяч доз.

- В ближайшие несколько дней мы откроем четыре новых мобильных пункта вакцинации: в ТЦ «Южный парк», ТЦ «Большая Медведица», ТЦ «Стрелка» и Леруа Мерлен, - рассказала Елена Волкова, исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения Хабаровского края.

Кроме того, стало известно, что вакцинироваться могут даже беременные женщины. А тем, кто переболел коронавирусом, приивку можно сделать уже через полтора-три месяца.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Отставить панику: в Хабаровский край завозят вакцину и возобновляют прививочную кампанию

Уже привезли 15 тысяч доз, на подходе еще 50 тысяч ампул (подробнее)

Вакцинация беременных в Хабаровском крае: вопрос обсудят на ближайшем оперативном штабе

Об обязательной вакцинации будущих мам речи не идет (подробнее)

Вакцина от коронавируса на исходе: прививочные пункты закрывают в Хабаровском крае

Особенно острая ситуация с препаратом в крупных городах региона (подробнее)