Вакцина от коронавируса на исходе: прививочные пункты закрывают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае закончилась вакцина от коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за резкого роста числа желающих поставить прививку прохудились запасы вакцины от коронавируса. За последние два дня в регионе привились 5,2 тысячи человек. Вакцина почти закончилась в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
- Так как вакцина в крупнейших городах края на исходе, мы вынуждены приостановить на сегодня (25 июня) работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента. Вторую прививку можно поставить в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.
Прививочные кабинеты временно закрылись в «Вивее», краевом диагностическом центре, поликлиниках №№11, 10, 5. Аналогичная ситуация в поликлиниках Комсомольска-на-Амуре. До понедельника прекратил работу мобильный пункт в арене «Ерофей».
В мобильный пункт в «Броско Молле» сегодня завезут всего 80 комплектов первого компонента вакцины, а в бизнес-центр «Пушкинский» - 20. Проблем со вторым компонентом пока не возникало.
Мобильные пункты будут работать до 24:00, либо круглосуточно. В поликлиниках принимать всех желающих сделать прививку будут до 20:00.
В течение ближайших двух дней в регион привезут 15 тысяч доз вакцины.
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:
Выпускные сократят, а пожилых - изолируют: новые ограничения из-за коронавируса вводятся в Хабаровском крае
Массовые мероприятия хотят запретить (подробнее)
Прививка от коронавируса в Хабаровске: где поставить, все пункты вакцинации
«Комсомолка» рассказывает, где поставить прививку от коронавируса в Хабаровске (подробнее)