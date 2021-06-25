Вакцина от коронавируса на исходе: прививочные пункты закрывают в Хабаровском крае

В Хабаровском крае закончилась вакцина от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за резкого роста числа желающих поставить прививку прохудились запасы вакцины от коронавируса. За последние два дня в регионе привились 5,2 тысячи человек. Вакцина почти закончилась в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

- Так как вакцина в крупнейших городах края на исходе, мы вынуждены приостановить на сегодня (25 июня) работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента. Вторую прививку можно поставить в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе минздрава Хабаровского края.

Прививочные кабинеты временно закрылись в «Вивее», краевом диагностическом центре, поликлиниках №№11, 10, 5. Аналогичная ситуация в поликлиниках Комсомольска-на-Амуре. До понедельника прекратил работу мобильный пункт в арене «Ерофей».

В мобильный пункт в «Броско Молле» сегодня завезут всего 80 комплектов первого компонента вакцины, а в бизнес-центр «Пушкинский» - 20. Проблем со вторым компонентом пока не возникало.

Мобильные пункты будут работать до 24:00, либо круглосуточно. В поликлиниках принимать всех желающих сделать прививку будут до 20:00.

В течение ближайших двух дней в регион привезут 15 тысяч доз вакцины.

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