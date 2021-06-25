Вакцина от коронавируса будет: Москва пришла на помощь Хабаровскому краю

Режим мобильных пунктов вакцинации будет увеличен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае наплыв желающих привиться от коронавируса. За последние два дня в регионе укол поставили 5200 человек. Из-за этого вакцина почти закончилась, прививочные кабинеты закрылись. Правда, временно – вскоре регион получит новую партию препарата.

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко пришел на помощь региону. Он заявил о том, что краю будет немедленно выделено 65 тысяч доз вакцины. Это без учета ожидаемой поставки в 15 тысяч ампул. С учетом всей партии, нужный запас для желающих поставить прививку будет сформирован до 27 июня.

- Вакцина оперативно будет распределена по всем медицинским организациям. Она поступит в мобильные пункты вакцинации. Решается вопрос о развертывании дополнительных мест вакцинации в торговых центрах «ЭКО дом», «Стрелка», кинотеатре «Хабаровск», - сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Режим мобильных пунктов вакцинации будет увеличен. При необходимости они будут работать до 24:00 или круглосуточно.

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