Отставить панику: в Хабаровский край завозят вакцину и возобновляют прививочную кампанию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Резкий скачок заболеваемости коронавирусом и ажиотаж в прививочных пунктах спровоцировали большой спрос на заветную дозу в Хабаровском крае. Неминуемо образовался дефицит «Спутника V». В крае прививочные пункты были вынуждены приостановить вакцинацию первым компонентом, однако вторую прививку без задержек мог поставить любой желающий. Сегодня в регион прибудет крупная партия вакцины – 50 тысяч доз, вчера, 27 июня запасы пополнились 15 тысячами ампул, соответственно возобновилась кампания по вакцинации. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

На утро, 28 июня минздрав сообщил о возобновлении работы пункта вакцинации в ТЦ Броско Молл. Продолжается вакцинация в пункте на Пушкина, 54, с 29 июня начнется вакцинация в Ерофее, здесь прививку можно будет ставить с полудня до восьми часов вечера.

- Привезенную вакцину распределят по медицинским учреждениям и прививочным пунктам. Часть ампул отправится в Комсомольск-на-Амуре, - сообщили в минздраве.

На ближайшем оперативном штабе по коронавирусу в Хабаровском крае будут подниматься вопросы, связанные с нашумевшей темой вакцинации беременных женщин. «КП» писала о рекомендациях, озвученных Всемирной организацией здравоохранения о том, что будущие мамы, которые подвержены риску тяжелой формы заболевания, могут прививаться от коронавируса. Официальных рекомендаций на территории Хабаровского края пока не оглашено, однако строго обязательной вакцинация беременных не будет, а речи о том, что в родильные дома не будут пускать без прививки, не идет.

Напомним, в Хабаровском крае ежедневно фиксируется все больше новых случаев заболевания. Если еще месяц назад в регионе каждый день ковид диагностировали 20-30 жителям, то сегодня эта цифра подходит к 200. А вакцинация – единственный способ остановить пандемию, по мнению властей.

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