СК взялся за скандальное дело о депутате, который выложил трупами птиц надпись «Чукотка 2021»

На памятную надпись у охотников ушло около 175 гусей, один журавль и две утки Фото: Социальные сети

Далекая и холодная Чукотка – один из самых удивительных регионов страны. Здесь люди умудряются жить в суровом климате, в котором комфортно разве что белым медведям. Постоянная зима и мизерное лето не позволяют разбивать огороды, а труднодоступность территории – наладить крупные поставки продовольствия. Спасение от голода чукчи нашли в охоте, правда, с оговоркой: «Не бери у природы больше необходимого, иначе в следующий год пропитания не жди».

АЛЧНОСТЬ

От того в конце мая соцсети буквально взорвались от возмущения. Одна из охотничьих групп поделилась фото, от которого по спине пробегает холодок. На жутком снимке, сделанном в 60 километрах от Анадыря, человек с ружьем позирует на фоне надписи «Чукотка! 2021», в конце которой «красуется» саркастичное сердечко. Уважение к местной фауне – явно не тот принцип, которого придерживались охотники: каждая буква выложена из десятков убитых птиц: гусей, журавлей и уток.

Гневные комментарии подоспели быстро: «Куда столько?», «Самые голодные», «Как-то это не правильно», - самое приличное, что писали пользователи в интернете. Пока в соцсетях разгорался скандал, прокуратура Чукотки организовала проверку. По местным законам охотиться без ограничений можно коренным жителям региона. Другим любителям активного отдыха нужно получать лицензию, отстреливать дичь им разрешено в период с 15 по 24 мая. За сезон охоты можно добыть не больше двух журавлей, пяти гусей (по одному в день) и до пяти уток в день.

Ущерб по добытым 178 гусям составил 712 тысяч рублей Фото: Социальные сети

В заявлении прокуратуры говорится, что шокирующее фото появилось на просторах интернета 20 мая, то есть в период охотничьего сезона. Тогда, по самым скромным подсчетам, устроить показанный на снимке «птичий геноцид» по силам нехилой компании охотников. Дело ушло в полицию, а оттуда – в местный Следственный комитет, который сообщил о результатах проверки спустя месяц. Естественно, не раскрывая имен.

БЫЛ ЛИ ДЕПУТАТ

Но все это время соцсети гудели: на леденящем кровь фото влиятельный человек. Снимки исчезли из группы охотников, но, как известно, из интернета ничего не пропадает бесследно. Некоторые пользователи утверждают, что узнали в человеке с ружьем депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко.

Партия приостановила членство Александра Крамаренко. Фото: Магаданская городская дума

Когда скандал начал набирать обороты, партия «Единая Россия», в которой состоит народный избранник, сообщила о приостановке его членства. Более того, появились подозрения, что скандальный снимок мог быть сделан до начала охотничьего сезона.

– Снимок был опубликован в Instagram сообщества охотников Сибири 10 мая, но позже удален. Стоит отметить, что сезон охоты на Чукотке открылся только 15 мая, вследствие чего мог быть нарушен закон по статье «Незаконная охота», – говорится в сообщении на сайте партии.

Волевые решения руководство «Единой России» будет принимать после окончательного вердикта правоохранительных органов. Сам Александр Крамаренко не спешит объяснить свою позицию: телефоны народного избранника не отвечают, а в общественной приемной женщина, которая не шибко желает представляться, грубо «отшивает» и бросает трубку. «КП» направила официальный запрос депутату.

ОФИЦИАЛЬНО

Результаты проверки чукотского Следкома скромны, но неутешительны. Следователи считают, что снимок с саркастичным «сердечком» был сделан в период с 14 по 17 мая. На памятную надпись у охотников ушло около 175 гусей, один журавль и две утки.

- Уголовное дело возбуждено по факту незаконной охоты, совершенной с причинением особо крупного ущерба. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чукотскому автономному округу.

С места, где была сделана резонансная фотография, забрали около 100 фрагментов обрезанных крыльев гусей. Краснокнижных птиц в братской могиле правоохранители не нашли.

- Ущерб по добытым 178 гусям составил 712 тысяч рублей. По журавлям и уткам норма не превышена, поэтому их не считали. Законно такое количество гусей могли добыть 36 человек, при учете, что они охотились весь сезон. Местные столько дичи не заготавливают, - рассказал «КП» Александр Фатин, начальник управления охраны и использования животного мира департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО.

По статье «Незаконная охота» максимальное наказание - до пяти лет колонии и штраф до миллиона рублей. «Комсомолка» направила необходимые запросы в ведомства, чтобы пролить свет на ситуацию, которая словно попала под гриф «Секретно».

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