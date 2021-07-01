Привился, потому что хочу жить: общественники Хабаровска называют причины, по которым они поставили себе вакцину

По состоянию на 1 июля от коронавирусной инфекции привито 158 679 жителей края, полностью завершили вакцинацию 121 988 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На прямой линии президент России недвусмысленно высказался против принудительной вакцинации, подчеркнув, что это дело добровольное. С проблемой нежелания части людей делать прививку сталкиваются все регионы нашей страны. Хабаровский край – не исключение. По состоянию на 1 июля от коронавирусной инфекции привито 158 679 жителей края, полностью завершили вакцинацию 121 988 человек. Это не так много. В обществе до сих пор циркулируют нездоровые протестные настроения, и даже появился новый термин – «ковид-диссиденты».

Как относятся в вакцинации люди, которые по долгу службы и специфике работы общаются со многими? «КП-Хабаровск» задала вопрос деятелям культуры, науки и общественности вопрос «почему я вакцинировался»?

Константин Зайнуллин. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Директор Хабаровского Музыкального театра Константин Зайнуллин:

«Когда началась третья волна пандемии, я сразу для себя решил – ситуации 2020 года мы не допустим. Восемь месяцев Хабаровский краевой музыкальный театр не принимал зрителей. Для актеров это смерти подобно. Поэтому я первым привился. Поставил себе вакцину Спутник Ви и настоятельно посоветовал поступить также всем работникам театра. А это, на секундочку, 350 человек. Я сказал, что мы хотим видеть в театре людей. Никого, конечно, не принуждал. И работники поняли. Привились все. Не последнюю очередь здесь сыграл и обычный человеческий страх заразиться. Мой друг и коллега Сергей Осадчий умер от ковида. У многих скончались их друзья и родственники. Перед такими несчастьями меркнут опасения, что вакцина может иметь какие-то последствия. Не получили прививку только те, кому не позволили медицинские показания. Но капельдинеры и все, кто работает непосредственно со зрителем, привились все».

Татьяна Якуба.

Генеральный директор «Дальневосточной государственной научной библиотеки» Татьяна Якуба:

"Я привилась еще в апреле, потому что верю в науку и высокую культуру бытия. Мы должны быть благодарны за вакцину. Ее сделали люди, профессионально разбирающиеся в своем деле. Российская вирусология вообще традиционно была одной из сильнейших в мире. Призыв прививаться – это не пропаганда, это просветительская работа с населением. Глупо было бы думать, что и так пронесет. Не пронесет. Вирус, созданный искусственно или возникший естественным путем, - самое сильное живое существо на Земле. Он выживает где угодно и мутирует в каких угодно условиях. Единственное, что мы – люди – можем ему противопоставить – это вакцина. Это хоть какая-то надежда. Потому что выбор не велик: заразиться и умереть или вакцинироваться и выжить. Ответ очевиден. Больше десяти людей, которых я любила и с которыми дружила, умерли от этой проклятой инфекции. Я больше не хочу никого терять. И не желаю, чтобы меня другие потеряли. Я сделал Спутник. У меня есть подруга в Бельгии, мы постоянно на связи. Она пишет – господи, как же вам повезло с вакциной! Мы, говорит, живем здесь в благополучной Бельгии как на пороховой бочке, постоянно хороним соседей, можно ли к вам в Россию приехать, привиться вашей вакциной? Своих работников я даже не просила – умоляла поставить вакцину, быть примером для других. Ведь 38 человек из коллектива ДВГНБ заболело ковидом. Большинство привилось".

Николай Рожков.

Начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Хабаровского края Николай Рожков:

«Меня беда миновала – ковидом я не заболел. Однако я понимал, что риск никто не отменял. Но не это главное. Я могу быть разносчиком. Меня заставил привиться не страх за свою жизнь, не пропаганда профилактики, а осознание того, что я могу быть источником заражения. Ведь, неизвестно, как эта история с ковидом будет развиваться. Может быть, третьей волной дело не ограничится. Прививка, в этом смысле – гарант здоровья. Я поставил Спутник по схеме 1+1. И всю свою семью убедил сделать то же. С юнармейцами достаточно просто – они понимают опасность распространения заразы, даже сами не будучи больными. К тому же большинству волонтеров «Юнармии» нет еще 18 лет, а командиры привиты все».

Андрей Никонов. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Никонов, сопредседатель хабаровского «Совета отцов», президент общественной организации «Дело Жизни».

«Президент по-прежнему выступает за добровольную вакцинацию! И это правильно, но лично для меня нет никаких сомнений, что вакцину нужно ставить как можно скорее! В прошлом году я сам переболел коронавирусом и болеть второй раз точно не хочу. Когда наличие моих антител снизится, то обязательно вакцинируюсь. Даже так скажу – я лучше поставлю себе три вакцины, чем переболею еще раз».

Напомним, что на прошлой неделе край начал испытывать нехватку вакцины. Благодаря вмешательству Михаила Дегтярева в регион направлена очередная крупная партия вакцины. 29 июня поступило 50 тысяч доз вакцины, 27 и 28 июня получено 18 000 доз.