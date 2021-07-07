«Минеру» хабаровских супермаркетов «Самбери» уменьшили срок из-за маленьких детей Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Суд вынес приговор человеку, который свернул немало крови не только администрации сети супермаркетов «Самбери», но также силовикам и покупателям. В 2019 году сообщения о минировании магазинов пачками поступали ежедневно в спецслужбы. Кинологи с собаками то и дело обследовали очередную торговую точку в поисках взрывчатки. Так, например,6 июля два года назад в Хабаровске в связи с экстренной обстановкой была парализована работа гипермаркетов расположенных на улицах Краснореченская, 92, ТЦ «Атриум», улица Окружная, 13А, ТЦ «Простор» и улица Павла Морозова, 58, ТЦ «Выбор». На этих объектах бомбы не нашли. Но к концу дня количество провокаций увеличилось до семи. И хотя каждый раз было понятно, что очередное минирование — это чья-то несмешная шутка, оставлять без внимания происходящее было нельзя. Вдруг на этот раз и правда бабахнет?

Оперативники сумели довольно быстро найти телефонного террориста. Его задержали, но ни в ходе следствия, ни на суде он так и не признал своей вины.

Мужчина настаивал: он никому не звонил, да и телефон, с которого поступали сообщения о взрывчатке, и вовсе был не его: знакомый принес, чтобы тот отремонтировал, а потом не вернулся за ним. Сам он, якобы, после восстановления работоспособности гаджета только проверил аппарат, вставив в него симку.

Однако в эту легенду суд не поверил. Слишком убедительны были доводы со стороны обвинения. Кроме того, «Самбери» снова начали нормально работать сразу после задержания обвиняемого.

— Установлено, в 2019 году гражданин, используя мобильный телефон без абонентского номера и неустановленный мобильный телефон, сделал три звонка на единый номер «112» и сообщил операторам заведомо ложные сведения о готовящихся взрывах в отношении магазинов сети гипермаркетов «Самбери» расположенных в Хабаровске,— говорится в сообщении суда Усинска. — Таким образом, гражданин из хулиганских побуждений дезорганизовал деятельность 11 гипермаркетов, посеял панику среди посетителей и работников магазинов, также им были отвлечены от выполнения текущих задач привлеченные для проверки данного ложного сообщения силы охраны правопорядка.

Решением суда мужчина отправится в колонию на 4 года. И это с учетом смягчающих обстоятельств — у него есть маленькие дети.

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