Опубликован календарь игр хабаровского «Амура»: возвращение дальневосточного дерби и загруженный октябрь

В очередном регулярном чемпионате «тигры» проведут 56 матчей Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Календарь игр хабаровского «Амура» на сезон 2021-2022 появился в сети. В очередном регулярном чемпионате «тигры» проведут 56 матчей. Первая игра состоится 2 сентября, противником хабаровчан выступит хоккейный клуб «Сочи».

Чуть больше полутора месяцев осталось до старта нового хоккейного сезона. Игроки хабаровского «Амура» вернулись из отпусков и приступили к тренировкам, чтобы начать борьбу за кубок Гагарина готовыми функционально. Тем более что на самом старте сезона хоккеистам придется встретиться с достойными соперниками: ХК «Сочи», московским «Спартаком» и победителем прошлого чемпионата - омским «Авангардом».

Еще одно новшество предстоящего сезона - возвращение в Континентальную хоккейную лигу приморского «Адмирала». А это значит, что болельщики увидят долгожданное дальневосточное дерби. Традиционно схватка двух команд проходит напряженно и зрелищно, а билеты разлетаются, как горячие пирожки. Первую игру с «Адмиралом» хабаровчане проведут 21 октября на льду домашней «Платинум Арены». Кстати, из-за камбэка «Адмирала» изменяется состав дивизионов.

- В связи с возвращением «Адмирала» претерпел изменение состав дивизионов будущего сезона Лиги. «Адмирал» возвращается в дивизион Чернышева, а «Куньлунь» - в дивизион Харламова. «Торпедо» возвращается в Западную конференцию и займет место в дивизионе Боброва, а «Северсталь» переместится в дивизион Тарасова, - рассказали «КП» в пресс-службе ХК «Амур».

Всего хабаровчане сыграют 56 матчей - по два против остальных 23 клубов (46 матчей) и еще десять игр внутри своей конференции. В сентябре «Амур» проведет 12 встреч, из них четыре - дома. Октябрь станет самым загруженным месяцем для «тигров» - хоккеистов ждут 13 матчей, девять из которых они проведут дома. По десять игр проведут хабаровчане в ноябре и декабре, семь - в январе. Три встречи ждут «Амур» в феврале и одна - в марте.

«КП» публикует полное расписание игр «тигров». Сохраните, чтобы следить за успехами любимой команды.

В сентябре «Амур» проведет 12 встреч, из них четыре – дома Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Октябрь станет самым загруженным месяцем для «тигров» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Десять игр проведут хоккеисты в ноябре Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В декабре хабаровчан ждет десять матчей Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Семь встреч проведет клуб в январе Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Три встречи ждут «Амур» в феврале Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Одну игру хабаровчане проведут в марте Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Напомним, что в новый сезон «Амур» входит с новыми игроками. Клуб подписал пять легионеров и заполучил игроков из ЦСКА. Главный тренер «тигров» - Владимир Воробьев, который в 2017 году стал наставником московского «Динамо» и вывел его в плей-офф.

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