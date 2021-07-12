Анна Кузнецова рассказала о мальчиках из Хабаровского края, брошенных отцом в Шереметьево в 2020 году

Анна Кузнецова - уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время своего визита в Хабаровский край уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поинтересовалась судьбой двух мальчиков пяти и восьми лет из Комсомольска-на-Амуре. В январе 2020 года 41-летний мужчина, прилетевший со своими сыновьями из Города юности в Москву, оставил их в аэропорту Шереметьево одних. Попросту бросил на произвол судьбы. Этот, с позволения сказать, отец через несколько часов улетел в Ростов-на-Дону, а затем скрылся в Батайске. Детей приютили неравнодушные люди. Они же сообщили о мальчиках в приемную уполномоченного по правам ребенка. Анна Кузнецова принимала непосредственное участие в их судьбе. Детей вернули матери.

Семья Гавриловых. Фото: СОЦСЕТИ

- Чисто по-человечески была очень рада увидеть и услышать этих ребят, которые были тогда оставлены в Москве. Сегодня они проживают вместе с мамой. У них уже родилась сестренка. Старший парень оказался почти отличником. Мы все переживали, столько было тревог, когда везли их из одного региона в другой. В итоге оказались они в Хабаровском крае. Слава богу, что все у них стало хорошо, - сказала Анна Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что матери мальчиков оказана помощь.

- Сегодня есть некоторые вопросы у мамы, и мы постарались их решить с врио губернатора Хабаровского края в ручном режиме, - отметила детский омбудсмен.

Отец мальчиков Виктор Гаврилов. Фото: Следственный комитет России

Напомним, что отец брошенных сыновей сдался в руки правосудия в Батайске. Его сначала отпустили, но потом снова задержали в Хабаровске. Суд приговорил его к 1,3 годам колонии.

Анна Кузнецова в целом очень положительно охарактеризовала работу исполнительной власти в Хабаровском крае во всем, что касается прав детей.