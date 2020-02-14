2020-02-14T08:04:55+03:00
Общество

Мальчики, брошенные отцом в Шереметьево, вернулись к матери

У бабушки закончилась временная опека, на отца заведены три уголовных дела, так что единственный законный представитель детей – их родная мать
Ксения ТУРТЫГИНА
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Виктор на допросах утверждал, что очень любит детей и в обиду их не даст. Фото: пресс-служба СК РФВиктор на допросах утверждал, что очень любит детей и в обиду их не даст. Фото: пресс-служба СК РФ
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Дети, оставленные отцом в аэропорту Шереметьево, переданы матери. Как подтвердила «КП» - Хабаровск» Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам детей в Хабаровском крае, временная опека, оформленная ранее их бабушкой, закончилась.

- Дети находятся у матери, поскольку бабушка была временным опекуном и срок опекунства закончился. Оформить постоянную опеку можно только по решению суда, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Виктория Трегубенко. - Поскольку в отношении отца возбуждены три уголовных дела, мать осталась единственным законным представителем.

Известно, что женщина уже родила третьего ребенка. Аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае ведется дальнейшая работа с семьей. Ситуацию держат на контроле все ответственные ведомства.

Напомним, двух мальчиков, 6 и 9 лет от роду, оставил в аэропорту Шереметьево родной отец, житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. В записке, положенной в рюкзак одного из детей вместе с их документами, мужчина заявил, что решился на этот поступок из-за безденежья. Оставив сыновей в аэропорту, отец уехал в Ростов-на-Дону, где позже, узнав, какую огласку получила история «шереметьевских подкидышей», сдался полиции. На мужчину завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Затем появилось заявление его уже бывшей жены, матери мальчиков, - женщина утверждала, что экс-супруг издевался над ней морально и физически. Позже на Виктора написала заявление соседка, у которой он занимал деньги на поездку в Москву: якобы он не удовлетворился одолженной суммой и украл еще несколько тысяч. В итоге Виктор стал фигурантом трех уголовных дел - бросил детей, бил жену, обокрал соседку.

Все это время комсомольчанин находился под подпиской о невыезде. Успел даже стать героем телевизионного ток-шоу. А вчера, 13 февраля 2020 года, Виктора задержали в Хабаровске - ему предстоит многое объяснить следователям.

Допрос отца в Ростове.

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Полиция проверит, избивал ли отец, бросивший детей в Шереметьево, их мать (Женщина заявила, что экс-супруг систематически бил ее руками, ножом и выкидывал полураздетую на мороз)

Комсомольчанин, бросивший в аэропорту Шереметьево двух сыновей, сам сдался следствию (Сейчас его допрашивают следователи, выясняя причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии)

"Сказочница" - характеризуют мать оставленных отцом в Шереметьево мальчиков, соседи Виктора Гаврилова (По версии опрошенных, вся вина за развал семьи лежит именно на женщине)

ИСТОЧНИК KP.RU

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