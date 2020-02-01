Мальчики, брошенные отцом в Шереметьево, возвращаются домой

В Хабаровске была глубокая ночь, когда в Москве в самолет сели два брата, 5 и 8 лет, чья история стала известна на всю страну. Мальчишек с документами и запиской «Отдайте их в приют, я не могу их содержать, заберу позже» 26 января оставил в аэропорту Шереметьево родной отец, Виктор. Сам пересел на самолет до Ростова-на-Дону и там след его затерялся.

В ПОИСКАХ РОДНЫХ ЛЮДЕЙ

Мальчиков отвезли в Химкинскую областную больницу, где они и находились все это время. Их навещали неравнодушные люди, приносили игрушки, даже водили на экскурсии по столице. А другие люди пытались здесь, в Комсомольске, выяснить, что же произошло, почему при живых отце и матери дети оказались брошены в огромном аэропорту, за восемь тысяч километров от родного дома.

На отца было заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», а затем и второе - бывшая жена в публичном пространстве заявила, что Виктор ее сильно бил. Замечу, что эти двое вылили друг на друга много грязи, где правда, где ложь пока непонятно.

Но главным, конечно, оставался вопрос о судьбе мальчиков: где они будут жить? Звучало и слово «детдом», однако, как крайняя мера.

- Дети должны оставаться с родными людьми, сейчас все службы работают над этим, - заявляла тогда Виктория Трегубенко, уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае. В четверг, 30 января, в Хабаровск прилетели с инспекцией представители аппарата федерального детского правозащитника – Анна Кузнецова взяла дело на личный контроль. Уже в пятницу, 31 января, комиссия работала в Комсомольске-на-Амуре: проверили социальный центр, где отец ранее оставлял детей, изучили обстановку в новой семье матери, которая, как выяснилось, не рассказывала нынешнему мужу о детях от предыдущего брака. Самым лучшим вариантом оказалась бабушка по материнской линии – дети любят ее и скучают по ней, как и она по ним.

На том и порешили, в пятницу Анна Кузнецова написала в своем аккаунте, что братьев передадут бабушке. Затягивать не стали, соцработник из Хабаровского края в тот же день повезла мальчиков домой.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

- Для детей – это будет началом нормальный детской жизни: новая школа, садик. Влад, может быть, займётся музыкой, его так интересовало пианино, когда мы общались в социальном центре, или спортом, ведь физкультура у него любимый предмет и оценки отличные. Но самое главное - рядом должен быть человек, который их не оставит. Дети теперь будут жить вместе с бабушкой, на нее оформляется временная опека, - прокомментировала Анна Кузнецова.

Власти края пообещали не бросать семью, будут помогать всем, чем можно: детей уже записали в новую школу и детсад, по месту жительства бабушки. По линии министерства социальной защиты края семье выделят материальную помощь, помогут оформить документы, в дальнейшем опекун сможет получать ежемесячную выплату на детей. Кажется, жизнь маленьких путешественников налаживается.

А что же будет с теми, кто по долгу службы должен был заметить неладное? Ведь предпосылки к этой истории складывались не один день. Анна Кузнецова отметила, что претензии к работе органов профилактики есть и довольно серьезные. Прокуратура Хабаровского края сейчас проводит проверку, ее итоги сообщат позднее, через неделю-две.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Соцслужбы Комсомольска-на-Амуре проверяет комиссия аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка (особое внимание - социальному центру, в которых отец оставлял детей)

Комсомольчанин, бросивший детей в Шереметьево, обнаружен в Ростове-на-Дону (Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности»)

Полиция проверит, избивал ли отец, бросивший детей в Шереметьево, их мать (Женщина заявила, что экс-супруг систематически бил ее руками, ножом и выкидывал полураздетую на мороз)

Комсомольчанин, бросивший в аэропорту Шереметьево двух сыновей, сам сдался следствию (Сейчас его допрашивают следователи, выясняя причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии)