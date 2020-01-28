2020-01-28T22:31:40+03:00
Общество

"Сказочница" - характеризуют мать оставленных отцом в Шереметьево мальчиков, соседи Виктора Гаврилова

По версии опрошенных вся вина за развал семьи лежит именно на женщине.
Вера ОВСЯННИКОВА
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Дом, в котором жила семья Гавриловых в КомсомольскеДом, в котором жила семья Гавриловых в КомсомольскеФото: Вера ОВСЯННИКОВА
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Виктор Гаврилов, оставивший двух сыновей в аэропорту Шереметьево, сам сдался полиции. Оставив детей в Москве, он улетел в Ростовскую область, где его и искали. В отношение мужчины ранее было заведено уголовное дело по факту оставления в опасности. Сейчас мужчину допрашивают, выясняют его мотивы.

Мать ребят была найдена ранее. Если сначала она шла на контакт со СМИ, то потом стала давать комментариями только определённым изданиям, с другими категорически разговаривать не хочет, не открывает дверь. Что при этом не мешает ей оперативно комментировать другим изданиям новости о том, что бывший муж сам пришёл в полицию.

- Он сам сдался?! Я в шоке вообще! Путешествует на украденные деньги. Даже если он захочет их (детей — прим.ред.) вернуть, я уже назад не отдам! Детей заберу себе! - цитируют мать детей федеральные СМИ.

Нам удалось пообщаться с людьми, которые в своё время были в тесных контактах с Виктором и мальчиками. Услышав интервью, которое ранее дала мама мальчиков, они называют её, мягко говоря, сказочницей.

- Дети её ненавидели, боялись - это я знаю точно. Она орала на них, ломала игрушки, ругалась так, что соседи слышали. Сами ребята хорошие, смешливые, — рассказывает знакомый семьи. - И ведь первый раз в приют они попали именно из-за неё.

Вот как источники обрисовывают ситуацию. Виктор и Ольга расстались, он некоторое время жил с детьми, искал работу. Подвернулась вахта в Корее. Они снова сошлись с Ольгой, и дети опять остались с ней. Из Кореи Виктор слал семье деньги.

- Сначала прислал 70 тысяч, но она с этих денег, как оказалось, даже за квартиру не заплатила. Второй раз выслал 50 тысяч, и она с этими деньгами пропала. Отвела пацанов в сад и школу, учитель и воспитатель потом сообщили, что она не пришла за детьми, продолжает собеседник "КП-Хабаровск".

Так дети, по словам источника, попали в приют. Когда отец вернулся, он их забрал, а когда настало время уезжать снова, опять пришлось обращаться в приют — после первого случая матери детей он уже не доверял. Пока работал, мальчиков навещали не только дедушка с бабушкой, но и его друзья. Кстати, контактные данные все оставляли в приюте, туда так просто не придёшь — там очень строгие проверки и пропускной режим. То есть, найти людей по идее было не так уж и сложно. Другое дело, что те же бабушка с дедушкой маме детей — не родные родители, её они взяли из приюта, что она подтверждала в интервью федеральным изданиям. То есть, кровными родственниками бабушка и дедушка внукам не приходились, что тоже может стать проблемах в случае с оформлением опеки. Потом отец по своим причинам запретил бабушке и дедушке навещать детей. А вот мама к ним и не приходила.

Узнав, что Гаврилов сам сдался, наши источники говорят однозначно:

- Молодец. Видимо, всё переосмыслил и понял, что смысла бегать нет. Он нормальный мужик. Не пьёт…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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