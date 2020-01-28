Полиция проверит, избивал ли отец, бросивший детей в Шереметьево, их мать

Накануне в соцсетях распространилось заявление комсомольчанки Ольги, матери детей, брошенных родным отцом в аэропорту Шереметьево. Женщина утверждает, что экс-супруг избивал ее, резал ножом, вытаскивал в одном халате на мороз (напомним, жили они в Комсомольске-на-Амуре, север Хабаровского края, где зимой днем бывает до минус 35-40 градусов). После развода он, по ее словам, всячески препятствовал общению с мальчиками, на то время, когда уезжал на заработки, предпочитал оставлять детей в социальных центрах, а не у нее.

- По этим заявлениям будет проведена проверка, - сообщила «КП» - Хабаровск» Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае. - Конечно, первый вопрос - если это правда, почему она так долго молчала? Почему не заявила о побоях раньше? У любого правонарушения есть срок давности.

Если в ходе проверки факты, о которых заявила Ольга, найдут подтверждение, и если срок давности не вышел, то Виктор, бывший муж, может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Напомню, на него уже заведено дело по статье «Оставление в опасности».

Кроме того, как сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, руководитель пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, идет проверка в отношении органов опеки Комсомольска-на-Амуре.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям уполномоченных сотрудников: как стала возможна такая ситуация, почему дети оставались в приютах, когда у них есть мать, - рассказала Анна Исаева, уточнив, что в ходе проверки, скорее всего, под пристальное внимание попадут и действия руководства детского сада и школы, куда ходили мальчики.

Что касается самих мальчишек, они пока еще в Москве, но, по словам Виктории Трегубенко, за ними сегодня должен был вылететь сотрудник соцслужбы. Он привезет братьев в Хабаровск, а затем их отправят в Комсомольск-на-Амуре, к маме.

- Она в Хабаровск не собирается. Поймите, женщина беременна, на поздних сроках. Представьте, каково ей сейчас? Я уже начинаю бояться за нее и за малыша, - сказала детский правозащитник.

Действительно, для женщины последние несколько дней стали тяжелым испытанием: в первые часы, когда появилось сообщение о «шереметьевских подкидышах», комментаторы не щадили их мать, «кукушка» - самое мягкое.

Отца отследили до Ростова-на-Дону, ориентировка на него разослана по всем транспортным узлам.

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