Детей, брошенных отцом в Шереметьево, отдадут бабушке по материнской линии

Судьба мальчиков, оставленных в аэропорту Шереметьево родным отцом, решена. Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам детей, сообщила, что братья будут жить у бабушки с материнской стороны. Мальчики любят ее и сильно скучают.

«НИ ОДНОГО ЖИВОГО МЕСТА»

Прежде чем принять окончательное решение, ответственные службы изучили обстановку во всех семьях: отца, матери, бабушек и дедушек с обеих сторон. Представители аппарата федерального детского правозащитника два дня работали в Хабаровском крае: первый день провели в Хабаровске, второй – в Комсомольске-на-Амуре. Естественно, основные вопросы у экспертов накопились к соцслужбам города Юности.

- По итогам комплексной проверки выявлены системные сбои работы органов систем профилактики. И, по сути говоря, мы не нашли ни одного живого места, где бы мы могли сказать, что хотя бы один орган работал должным образом, - написала Анна Кузнецова в своем официальном аккаунте. - Информация была получена и об оставлении детей в детском саду, после того, как их мама привела, дальше они попали в социально-реабилитационный центр. И кипятком их обваривали, и в полицию сигналы поступали - никаких действий дальше не было. Что ещё должно было случиться? К счастью, дети живы.

Выяснилась еще одна пикантная деталь: мама мальчиков, которая сейчас создала новую семью и ждет третьего ребенка, своему нынешнему мужу не сказала, что братья - ее родные дети.

- Мальчики поедут к бабушке в ближайшее время. Я с ней разговаривала, мы обсудили все трудности прошлой затяжной конфликтной ситуации в семье и самое главное - приезд мальчиков, - рассказала детский федеральный омбудсмен. - Братья очень привязаны друг к другу, младший хвостиком ходит за старшим, а старший о нем очень заботится.

Поскольку у ребят поменяется место жительства, они будут ходить в другой детсад и школу. Губернатор Хабаровского края уже дал распоряжение зачислить ребятишек. Бабушке помогут и деньгами: как приемный родитель она получает право на выплаты от государства на детей. Со дня на день братья вернутся в родной город.

Представители аппарата Анны Кузнецовой два дня работали в Хабаровском крае, изучая обстановкуФото: Вера ОВСЯННИКОВА

«ДЕТИ ВСЕ ВИДЯТ»

Следующее слово в этой истории скажут правоохранительные органы. Они уже задают вопросы обоим родителям, ответственным лицам, органам профилактики безнадзорности. Правовая оценка действиям (или, правильнее сказать, бездействию) всех сторон будет дана позже.

- История двух мальчишек, оставленных в аэропорту собственным отцом, вызывает много вопросов. Но я хочу призвать к одному - не надо на ней пиариться, гнаться за сенсацией, - высказался Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, в своем официальном аккаунте. - Причина, почему такие ситуации сегодня происходят - это низкие доходы населения, высокий уровень бедности. И это заставляет идти людей даже на такие отчаянные шаги. Чтобы искоренить это, нужно выполнять поручения президента. Сейчас же вешать ярлыки, клеймить кого-то - дело сугубо лично каждого, но выражать его на всю страну - не обязательно. Помните, что дети, попавшие в запутанную и не понятную для них историю - тоже видят и слышат все, что происходит.

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