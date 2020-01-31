2020-01-31T09:29:26+03:00
Общество

В Хабаровске на отца, оставившего двоих детей в аэропорту Шерметьево, завели уголовное дело

Следователи разберутся с тем, наносил он побои своей бывшей жене и детям или нет [видео]
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске на отца, оставившего двоих детей в аэропорту Шерметьево, возбуждено уголовное дело. Фото Следственного комитета РФВ Хабаровске на отца, оставившего двоих детей в аэропорту Шерметьево, возбуждено уголовное дело. Фото Следственного комитета РФ
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Уголовное дело в отношении мужчины, оставившего своих двоих сыновей в терминале D московского аэропорта Шереметьево 26 января, возбудил краевой следственный комитет по статье «истязание». К правоохранителям из средств массовой информации попала информация, что он избивал свою бывшую жену и детей. Следователи намерены проверить все полученные сведения.

- Правоохранительными органами получена информация о том, что данный мужчина, находясь по месту жительства в городе Комсомольск-на-Амуре, причинял своей супруге и детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев. По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «истязание», - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - Также установлено, что ранее данная семья попадала в поле зрения органов системы профилактики города Комсомольска-на-Амуре, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По этому поводу возбуждено еще одно уголовное дело: «Халатность» уже в отношении должностных лиц, которые должны были заниматься этой семьей в городе Юности. Следователи проверят, какие меры принимались чиновниками для того, чтобы защитить детей в этой семье.

Также напомним, что в отношении мужчины в Москве межрегиональным следственным управлением на транспорте расследуется еще одно уголовное дело «Оставление в опасности».

Сейчас детей решено отдать бабушке по материнской линии. В самые ближайшие дни мальчиков доставят в Комсомольск-на-Амуре. Их отец был задержан в Ростове-на-Дону и сейчас находится под стражей, а мать, по последним сведениям, легла в больницу на сохранение.

В Хабаровске на отца, оставившего двоих детей в аэропорту Шерметьево, возбуждено уголовное дело.

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Полиция проверит, избивал ли отец, бросивший детей в Шереметьево, их мать (Женщина заявила, что экс-супруг систематически бил ее руками, ножом и выкидывал полураздетую на мороз)

Комсомольчанин, бросивший в аэропорту Шереметьево двух сыновей, сам сдался следствию (Сейчас его допрашивают следователи, выясняя причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии)

"Сказочница" - характеризуют мать оставленных отцом в Шереметьево мальчиков, соседи Виктора Гаврилова (По версии опрошенных, вся вина за развал семьи лежит именно на женщине)

ИСТОЧНИК KP.RU

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