«Идем на пляж»: хабаровчан не страшат ни паводок, ни жара

Жители Хабаровска, как ни в чем не бывало, приходят на пляжи отдыхать целыми семьями. Фото: Максим ТОНКИХ

Несмотря на то, что пиковое значение паводка пройдено, вода в Амуре все еще находится на опасно высоком уровне. Однако жители Хабаровска как ни в чем не бывало приходят на пляжи отдыхать целыми семьями. И это при наличии запрета на купание.

Жители Хабаровска, как ни в чем не бывало, приходят на пляжи отдыхать целыми семьями. Фото: Максим ТОНКИХ

Самая большая опасность, которая поджидает отдыхающих, - это битое бутылочное стекло. До подтопления центральный пляж был усыпан бутылками, и никто не занимался их уборкой. Осколки под водой часто бывает не видно, а в воде, помимо взрослых, купаются еще и дети. Кроме этого на пляжном островке с недавних пор останавливается прогулочный катер, так как подходы к причалам закрыты для посетителей. Это может стать дополнительной опасностью для отдыхающих.

Жители Хабаровска, как ни в чем не бывало, приходят на пляжи отдыхать целыми семьями. Фото: Максим ТОНКИХ

Вот уже несколько дней в крае держится аномальная жара и, судя по прогнозу, будет держаться еще неделю. В середине дня - именно в это время хабаровчане приходят понежиться на солнце - температура поднимается выше +30 градусов. Велик риск обгореть, а если не носить головной убор, то и получить солнечный удар.

Жители Хабаровска, как ни в чем не бывало, приходят на пляжи отдыхать целыми семьями. Фото: Максим ТОНКИХ

Еще одна проблема состоит в отсутствии на пляже рабочего спасательного пункта. В случае если кто-то окажется далеко от берега и начнет тонуть, получит травму или перегреется на солнце, ждать профессиональной помощи неоткуда.