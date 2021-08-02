«Лето закончилось, пора бабу снежную лепить»: третья за лето метель накрыла Магаданскую область

На кадрах заметен туман, а на сопках, растительности и дорогах - белая шапка Фото: Социальные сети

Наверно, добрая половина России, страдающая от аномальной жары, не отказалась бы сейчас перенестись туда, где царит холод. Идеальное направление для вас – Магаданская область, а точнее – Омсукчанский округ, где 2 августа выпал снег. Третий за все лето 2021 года.

Августовская ленивая метель «укрыла» перевалы в гористой местности северо-востока Колымы. Снегопад сняли дальнобойщики в Омсукчанском городском округе и поделились в соцсетях. На кадрах заметен туман, а на сопках, растительности и дорогах - белая шапка.

- Лето закончилось, пора бабу снежную лепить, - говорит автор одного из видео.

- Зима и не заканчивалась, - шутят пользователи соцсетей.

Для большей части жителей страны летний снег - что-то аномальное, удивительное и, отчасти, повод для зависти. «Я, конечно, в шоке, но сейчас бы из Астрахани туда на 10 минуточек переместиться», - пишут уставшие от жары люди. А для колымчан очередной снегопад – повод посетовать на близкий конец итак короткого лета.

Для северной и суровой Колымы снег летом – нормальное явление. Часто с Арктики приходят обвалы холода, которые провоцируют резкое падение температуры воздуха. Иногда летом столбики термометров могут упасть до -1-2 градусов, тогда наступают заморозки везде, кроме горной местности.

- В горах температура еще ниже, а значит, есть вероятность того, что выпадет снег. Но долго он не задерживается и быстро тает, потому что днем столбики термометров поднимаются до +20 градусов, - сообщили «КП» в Колымском управлении по гидрометеорологии.

Августовская ленивая метель «укрыла» перевалы в гористой местности северо-востока Колымы. Фото: Страница новостей Фото: Социальные сети

В ближайшие дни в регионе возможны заморозки. Такое поведение небесной канцелярии, кстати, сильно вредит местному сельскому хозяйству, которое невероятно сложно вести в условиях крайнего севера.

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