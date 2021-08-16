Комсомольчанка с шикарной фигурой попала в топ самых сексуальных девушек России

Отправить свою анкету на конкурс Веронику убедила знакомая, которая напророчила девушке успех. Фото: Вероника Дубровская Фото: Предоставлено героем публикации

Вероника Дубровская - 29-летняя мама двоих детей из Комсомольска, которая доказывает, что беременность и роды - не повод «забивать» на свой внешний вид. Обворожительная брюнетка попала в топ-100 самых желанных девушек страны по версии журнала Maxim. Комсомольчанка смогла обойти сотни красавиц-конкуренток со всей России.

Комсомольчанка смогла обойти сотни красавиц-конкуренток со всей России. Фото: Вероника Дубровская Фото: Предоставлено героем публикации

СОМНЕНИЙ НЕ БЫЛО

Отправить свою анкету на конкурс Веронику убедила знакомая, которая пророчила девушке успех. Комсомольчанка подумала, что, по большому счету, участие ни к чему не обязывает, и решила попытать судьбу. В апреле началось онлайн-голосование, в котором обычные пользователи выбирали 100 лучших из примерно 600 прекрасных девушек со всей страны. Вероника оказалась на 42 месте.

- Я, если честно, не сомневалась в том, что войду в топ. Для меня это личное достижение и повышение самооценки, осознание того, что не зря уделяю время себе. Все мои усилия окупились. Родственники меня очень поддержали, особенно муж: он не относится к демонстрации красоты как ханжа, - рассказала «КП» Вероника Дубровская.

Фигура девушки идеальна: при росте 170 сантиметров ее вес – 60 килограммов. Фото: Вероника Дубровская Фото: Предоставлено героем публикации

За время участия в конкурсе девушка получила множество слов одобрения и поддержки. Не обошлось и без мужчин с пошлыми предложениями, сообщения от которых Вероника просто удаляла. А вот хейтеры куда-то подевались, комсомольчанка шутит: «Наверное, в отпуске были».

ПИТАНИЕ И СПОРТ

Комсомольчанка воспитывает двоих сыновей восьми и пяти лет, при этом фигура девушки идеальна: при росте 170 сантиметров ее вес - 60 килограммов. К таким параметрам Вероника пришла за полгода после беременности. Как признается девушка, проблем с формами у нее не было - в детстве она занималась бальными танцами, что позволило сформировать красивое женственное тело. Дальше дело за желанием работать над собой.

За время участия в конкурсе девушка получила множество слов одобрения и поддержки. Фото: Вероника Дубровская Фото: Предоставлено героем публикации

Залог шикарных форм Вероники - правильное питание и тренировки, на которые комсомольчанка ходит четыре раза в неделю. Правда, вредные продукты девушка иногда себе позволяет, но в ограниченных количествах и с непременной отработкой в спортзале. Благо выдержки у комсомольчанки хоть отбавляй - она занимается дрессировкой своего стаффордширского терьера Хэнка, с которым занимает призовые места на выставках.

Девушка занимается дрессировкой своего стаффордширского терьера Хэнка. Фото: Вероника Дубровская Фото: Предоставлено героем публикации

- Я всю жизнь стараюсь придерживаться сбалансированного питания, ограничивать себя в сладостях, чипсах и других вредных продуктах, которые не рекомендуются всем. В рационе должны преобладать овощи, полезное мясо и рыба. Естественно, без спорта никакая диета смысла не имеет, потому что просто худое тело - это не тот результат, который хотелось бы получить, - поделилась комсомольчанка.

Своим примером Вероника заражает (в хорошем смысле слова) близких людей. Вместе с мужем девушка ходит в спортзал, а дети, видя тренажеры на улице, бегут к ним заниматься.

Залог шикарных форм Вероники – правильное питание и тренировки. Фото: Вероника Дубровская Фото: Предоставлено героем публикации

ПРИБЛИЖАЕМ ИДЕАЛ

Специально для читателей «КП» Вероника поделилась самыми эффективными упражнениями, которые помогут достичь шикарной фигуры. Главное - правильная техника выполнения, которую покажет тренер.

- выпады в тренажере Смита. Они позволят сделать упор на проработку ягодичной мышцы и меньше задействовать остальные, особенно - квадрицепс. Для девушек - самое то;

- упражнения на брюшной пресс на тренажерах, где нужно подтягивать ноги;

- не нужно обходить стороной и спину, поэтому очень полезны подтягивания, становая тяга. Так мышечный корсет будет развиваться по всему телу равномерно;

- приседания. Тут без лишних слов;

- жим ногами под углом.

К слову, в топ-100 самых сексуальных женщин России вошла еще одна соблазнительная жительница региона - хабаровчанка Алена Ярошенко. Красавица попала на 50-е место.

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