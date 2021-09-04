Директор школы в Хабаровске захотела уйти в отставку после исполнения учительницей танца живота в День знаний

Директор школы захотела уйти в отставку после исполнения учительницей танца живота в День знаний. Фото: МБОУ СОШ №76 города Хабаровска.

После линейки 1 сентября в школе №76 Хабаровска страсти вокруг выступления учительницы танцев кипят до сих пор. Сначала видео с танцем просочилось в социальные сети, затем городская администрация принесла извинения за произошедшее, официально выступила с заявлением и сама исполнительница танца. Теперь к ситуации подключилась и директор школы №76 Татьяна Строкова, в отношении которой сейчас идет служебная проверка. Руководитель учреждения подала заявление об отставке.

- Мы считаем необходимым дать официальную информацию на сегодняшний день. Служебная проверка в отношении руководства школы №76 продолжается. Еще 2 сентября руководитель школы предоставила объяснительную. Помимо этого, директор написала заявление об увольнении по собственному желанию с 3 сентября. Заявление не было удовлетворено, - сообщили в управлении образования Хабаровска.

Для решения ситуации в школе пройдет встреча с педагогами и родителями. Окончательное решение примут лишь после окончания всех проверочных процедур. Будет учитываться мнение родительского сообщества школы.

- Мы просим всех горожан пользоваться только официальными источниками информации, - добавили в управлении.

Напомним, что накануне с официальными извинениями выступила учительница, исполнившая танец живота на линейке в честь Дня знаний в школе №76.

- Во-первых, я хочу искренне принести извинения всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало какие-то негативные эмоции, непонимание, недоумение. Своим творческим номером, изображая птицу счастья, я никого не хотела оскорбить и обидеть ваши чувства, я хотела принести вам радость. И сейчас я понимаю, что мой образ оказался слишком сценическим и не вписался в формат мероприятия, посвященного празднику 1 сентября, - объяснила Юлия Марченко, педагог дополнительного образования хабаровской школы №76.

Учительница пообещала, что в будущем будет «учитывать формат школьных мероприятий при подготовке сценических номеров».

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