«Камчатский потрошитель» и вымогатель из Комсомольска: что известно об убитых во время бунта в колонии строгого режима в Хабаровском крае

ИК-14 в Амурске - колония строгого режима, куда попадают за тяжкие и особо тяжкие преступления. Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

«Я не буду сообщать вам свои данные, так как боюсь за свою жизнь и здоровье», - письмо с таким началом в далеком 2016 году отправил президенту РФ заключенный исправительной колонии №14 (Амурск). В нем мужчина рассказывает о конфликтах между лагерными группировками и умоляет остановить беспредел. Спустя пять лет ситуация все же вышла из-под контроля.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

ИК-14 в Амурске - колония строгого режима, куда попадают за тяжкие и особо тяжкие преступления: вымогательства, убийства, создание ОПГ и тому подобное. Осужденные здесь делятся на касты: «красные» и «черные». Первые - это те, кто сотрудничает с администрацией колонии, вторые живут по воровским законам и отказываются идти на контакт с руководством учреждения.

В каждой колонии назначаются свои «положенцы». Их выбирают «воры в законе» для соблюдения порядка и решения вопросов. В ИК-14, по информации источника «КП», на столь высокий пост сам себя назначил Сергей М. Самопровозглашенный «положенец» взял к себе в помощники Артема Е. и стал наводить свои порядки, которые не устраивали «черных» сидельцев и криминальных авторитетов на воле. Мужчин заподозрили в сотрудничестве с администрацией лагеря и попытках «перекрасить» колонию в красный.

КРОВАВЫЙ БУНТ

- Организация бунта в колонии - сложный процесс, который идет не один день. Добро на него должны дать «воры в законе», но бывают и исключения, когда сидельцы поднимаются без отмашки сверху. Если цель - другая группировка осужденных, то нужно найти сподвижников в стане врага и проследить, чтобы информация о нападении не утекла. Заключенные готовят орудия, которыми будут наносить ранения, выбирают время, - рассказал «КП» бывший заключенный Вадим И.

Бунт вспыхнул в ночь с 4 на 5 сентября. Был ли он одобрен сверху - неизвестно. Два отряда сошлись в драке, в ход пускали все - от палок и заточек до кулаков. Сергей и Артем получили серьезные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо пострадали: один госпитализирован в седьмую больницу Комсомольска в тяжелом состоянии. Мужчине удалили гематому мозга, сейчас он в реанимации. Еще двое попали в больницу Амурска, их состояние оценивается как удовлетворительное. Одному заключенному госпитализация не потребовалась. Бунт подавили, по непроверенным данным, силовики.

- Учреждение работает в штатном режиме. На место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения проверки прибыло руководство УФСИН России по Хабаровскому краю, сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Также для проведения проверки в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, - прокомментировал «КП» официальный представитель регионального ФСИН.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ВЫМОГАТЕЛЬ

Артем Е., судя по фотографиям, мало походит на типичного заключенного. Мускулистый татуированный 35-летний мужчина занимался спортом, работал инструктором в фитнес-клубе. В соцсетях гороскопы про Стрельцов, глубокомысленные фразы про любовь, смерть и силу духа: «Я не изменился, просто я стал относиться к людям так, как они ко мне», «Нет привязанностей - нет страданий», «Цену жизни спроси у мертвых» и так далее.

У Артема остались девушка и дочь Фото: Социальные сети

Но пускай внешность не вводит вас в заблуждение. Читая решение по уголовному делу от 2018 года, в котором фигурирует полный тезка Артема Е., открываются другие грани личности бывшего тренера. Набор статьей типичный для бандита: несколько эпизодов «Вымогательства», «Разбой», «Мошенничество». Согласно приговору комсомольского суда, мужчина с 2013 года в составе ОПГ отбирал деньги у небедных людей и тех, кто, по их мнению, промышлял в городе торговлей наркотиками.

Характеристику Артему дали исчерпывающую. Он был груб, вспыльчив, уверен в себе, агрессивен, циничен, импульсивен. У мужчины была завышенная самооценка, он всегда стремился отстаивать престижную роль в группе и преодолевал сопротивление окружающих. Заключенный мог с легкостью расположить и подчинить себе человека. Вполне возможно, что сидельцам ИК-14 персона экс-тренера пришлась не по нраву.

- В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, судом учтено наличие малолетнего ребенка. Окончательное наказание -12 лет лишения свободы со штрафом в сумме 200 тысяч рублей, - значится в материалах уголовного дела.

КАМЧАТСКИЙ ПОТРОШИТЕЛЬ

Самоназначенный «положенец» Сергей М. - личность не менее интересная. В 2000 годах тогда еще 19-летний парень на полуострове грабил японских туристов, за что и попался. Сергея отправили в изолятор временного содержания, откуда он сумел бежать. Парень напал на милиционера, забрал табельный пистолет и расстрелял конвоира.

Сергей освободил своих сокамерников, вместе они вскрыли оружейную комнату и забрали оттуда автоматы и патроны. В боевой готовности банда сперва решила угнать самолет, но по пути подельники поругались. Тогда Сергей решил отомстить человеку, который, как он думал, рассказал о его делишках милиционерам. Парень расстрелял из автомата предполагаемого обидчика.

После Сергей ворвался в больницу, взял в заложники двух женщин, угнал автобус и взял курс на аэродром. Но топливо закончилось, а в спину парню дышали оперативники. Сергея задержали, а в народе за беспорядочную стрельбу на улицах его прозвали «камчатский потрошитель». Приговор - 26,5 года колонии строгого режима.

ОФИЦИАЛЬНО

В причинах бунта разбираются оперативники. Прокуратура проводит проверку, а СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Ведомство оценит действия руководства колонии и выяснит, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными.

- Специалисты допрашивают осужденных, проверяют записи с камер видеонаблюдения, - сообщили в СКР.

Ранее серьезных жалоб из колонии не поступало. Разве что на недостаток врачей узкой направленности, профилактику коронавируса. Общественники не получали жалоб на конфликты между осужденными. Однако письмо Владимиру Путину с мольбой «огородить простых заключенных от блатных и их бойцов» будет напоминать о затевающемся конфликте в ИК-14.