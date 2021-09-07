Бунта не было: появились детали кровавой драки заключенных в колонии Хабаровского края

В ночь с 4 на 5 сентября сидельцы сошлись в смертельной драке. Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Двое заключенных погибли, один - в реанимации, еще двое - в больнице - таков неутешительный итог беспорядков в колонии строго режима №14 (Амурск). Напомним, что в ночь с 4 на 5 сентября сидельцы сошлись в смертельной драке. История обросла теориями, разобраться с которыми «Комсомолке» помог уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В КУЛУАРАХ

Вокруг столь громкого ЧП сразу поползли слухи, которые рождаются в неразберихе. Основная неофициальная версия гласит, что стенка на стенку сошлись две касты заключенных - «красные» и «черные». Первые - это те, кто сотрудничает с администрацией колонии, вторые живут по воровским законам и отказываются идти на контакт с руководством учреждения.

Причиной беспорядков, по некоторым данным, стали действия самопровозглашенного «смотрящего» за колонией Сергея М. В криминальном мире на этот пост назначают авторитеты. В его обязанности входит поддержание порядка, решение вопросов в лагере и управление от имени «воров в законе».

По непроверенным данным, Сергей М. и его помощник Артем Е. подозревались в связях с администрацией ИК и хотели «перекрасить» лагерь в красный. Якобы это не понравилось криминальным авторитетам и «черным», завязался конфликт, началась драка.

ПЕРЕДЕЛКИ НЕ ЗАТЕВАЛОСЬ

Уполномоченный по правам человека побывал в известной теперь на всю страну амурской колонии с инспекцией 6 сентября. По его словам, в ИК-14 случился конфликт между несколькими заключенными «отрицательной направленности» (так называют «черных»). Все пострадавшие и задержанные по подозрению в совершении преступлений в колонии сидельцы относятся именно к этому отряду.

- Никаких ни конфликтов, ни споров, ни тем более каких-то действий в отношении администрации [колонии] ни во время, ни до драки, ни после нее не было. Поэтому версия про бунт несостоятельна. Данные о битве «красных» с «черными» - это тоже неправда, - рассказал «КП» Игорь Чесницкий, уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае.

О причинах драки, по словам омбудсмена, говорить пока рано - в этом разбирается следствие. Сейчас идет допрос заключенных, отсматривается материал с камер видеонаблюдения. Некоторые сидельцы, по словам источника, говорят, что «уже забыли из-за чего начался конфликт».

- ОМОН в колонию никто не вводил. Специальные силы выдвинулись, но даже не заходили в колонию, потому что не было необходимости. Конфликт не коснулся других заключенных. В колонии все спокойно, - добавил Игорь Чесницкий.

«ПОТРОШИТЕЛЬ» И ВЫМОГАТЕЛЬ

Жертвами конфликта стали двое заключенных: возможный лже-«положенец» Сергей М. и его правая рука Артем Е. Мужчины с внушительными криминальными биографиями во время драки получили травмы, несовместимые с жизнью. По словам собеседника «КП», на их телах найдены следы от ударов тупым предметом. Вероятно, в ход шли палки или ножки от стула.

В драке серьезно пострадал один заключенный - у мужчины удалена гематома мозга, он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Еще двое госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Одному сидельцу помощь врачей не потребовалась.

Сергея М. называли «камчатский потрошитель» за его безжалостность. Будучи 19-летним парнем, он убил полицейского, расстрелял предполагаемого обидчика, захватил заложников и бежал из изолятора. Артем Е. восемь лет назад организовал банду, которая вымогала у людей деньги, грабила и угрожала убийствами. Подробнее о делах погибших заключенных можно почитать в нашем предыдущем материале, перейдя по ссылке.

ОФИЦИАЛЬНО

В ситуации разбирается комиссия ФСИН РФ. По факту драки и смерти заключенных прокуратура края проводит проверку. Следком возбудил уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Оценку дадут и работе руководства ИК-14.

По словам общественников, серьезных жалоб из колонии не поступало. Заключенные говорили о нехватке узких специалистов, неудовлетворительном питании и тому подобное. Жалоб на конфликты не было.

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