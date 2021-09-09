Пробки в Хабаровске не прекращаются из-за ремонта дорог Фото: Администрация Хабаровска

Осень традиционно считается сложным временем, как для жителей Хабаровска, так и для дорожных служб. В преддверии зимы городские дороги подвергаются различным манипуляциям – от замены асфальтового покрытия до масштабного капитального ремонта. Все это плавно вытекает в гигантские пробки и недовольство хабаровчан. «Комсомолка» выяснила, на каких участках сейчас идет ремонт и где маршрут лучше перестроить.

УЛИЦА ПАВЛА МОРОЗОВА

Провал на улице Павла Морозова Фото: Администрация Хабаровска

Наверное, это самая проблемная улица Хабаровска в 2021 году. Проблемы с ней начались еще в середине лета. Поначалу дорожные службы временно перекрывали участок напротив нового Краевого дворца единоборств. Затем «на один день» поставили ограждение посреди Павла Морозова у Радищева для ремонта. А 29 августа перекрыли проезд по улице рядом ЖК «Парус». К 1 сентября дорогу открыли, только ситуация оказалась серьезнее. Из-за воздействия подрусловых вод на грунт, дорожное полотно начало проваливаться ежедневно в разных местах.

- Из-за подъемов уровня Амура, которые происходят несколько лет подряд, грунтовые воды размыли основание канализационного коллектора, пролегающего под этим участком улицы Павла Морозова. В результате сооружение, построенное еще в 1973 году, провисло и получило повреждения. Вместе с коллектором теперь «провисает» и дорога, проваливаясь то в одном, то в другом месте, - объяснили в администрации Хабаровска.

Сначала городские службы закрыли лишь одну полосу, и движение было открыто в оба направления. Но ежедневно основание дороги все больше просаживалось, из-за чего к 7 сентября появилась очередная трещина и движение в сторону южного микрорайона полностью закрыли.

Не только проблема с состоянием дороги беспокоит хабаровчан, но и ежедневные нарастающие пробки. И хотя с 8 сентября вдоль улицы Павла Морозова открыли объезд, ситуация остается острой.

- Чтобы сократить пробки и дать возможность автомобилям двигаться быстрее, будет задействован проезд вдоль дома № 113 по улице Павла Морозова. Сейчас движение там возможно лишь по одной полосе, поскольку дорога у жилого комплекса «Парус» используется под парковку автомобилей. Владельцев машин просят убрать их в другое место. Иной вариант временного объезда аварийного участка быстро организовать не получится. Утром те автомобили, которые останутся припаркованными вдоль дома № 113, будут принудительно эвакуированы, - объяснили в пресс-службе городской администрации.

«А НАС ВЫ СПРОСИЛИ?»

Схема объезда улицы Павла Морозова Фото: Администрация Хабаровска

Подобная обстановка разозлила жителей дома №113 по улице Павла Морозова. Многочисленные жалобы заполонили социальные сети. При этом недовольства не беспочвенные – родители беспокоятся за своих детей.

- Очень красиво нарисован ваш объезд, но все едут через двор 113 дома, причем со скоростью гоночных болидов. Убедительная просьба выставить знак, что проезд через двор запрещен, пока чего не случилось! – возмутилась хабаровчанка.

- Почему мы, жильцы дома, должны убирать свои автомобили? Эту дорогу мы ремонтируем сами, зимой чистим снег тоже сами, за счет жильцов. Поставим шлагбаум и нечего тут делать «времянку». Мы против! – добавила местная жительница.

В то же время, асфальт положили на временной объездной дороге в районе улицы Радищева и Бассейного переулка. Там открыто движение по двум полосам и дорогу расширяют. В ближайшее время на объезде установят дорожные знаки.

Сильнейшие заторы ежедневно наблюдаются на улице Краснореченской. Большинство водителей встают колом с самого утра и после работы. А хитрые автолюбители пользуются схемами объезда через близлежащие дворы, что приносит огромный дискомфорт жителям этих домов.

По последним данным, на ремонт улицы Павла Морозова потребуется от полугода.

ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦ БОЛЬШАЯ-ВОРОНЕЖСКАЯ-ШЕЛЕСТА

Изменилось движение на перекрестке улиц Воронежская-Шелеста-Большая Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В целом, данный отрезок дороги всегда являлся проблемным для Хабаровска. По этой дороге проезжают не только жители краевой столицы, но и ее гости. В 2020 году водители стояли в пробках из-за ремонта улицы Шелеста. А уже в этом году реконструкция началась на перекрестке улиц Большая-Воронежская-Шелеста.

- По результатам реконструкции, на вышеуказанном перекрестке будет изменена схема дорожного движения. Подрядные организации установили соответствующие знаки. Водителям необходимо руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки, - сообщили в управлении ГИБДД по Хабаровску.

Пока водителям стоит внимательно следить за дорожным движением. В свою очередь, из-за сложившейся ситуации, к руководству ГИБДД обратились и пешеходы.

- Установите, пожалуйста, теперь для нас, пешеходов, регулируемый светофор на данном повороте. Так как увеличился поток автотранспорта, - обратилась в соцсетях к ГИБДД местная жительница.

ПРОСПЕКТ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

Ремонт проспекта 60-летия Октября Фото: Администрация Хабаровска

Кроме того, ремонт начался на проспекте 60-летия Октября. Там движение для автомобилистов ограничили частично.

- В работе находится участок от улицы Аэродромной до Суворова. Всего ремонт пройдет на участке в 3,3 километра, однако в этом году мы сделаем лишь часть работ – на одном километре. Заменим основание, уложим новое асфальтовое покрытие, отремонтируем обочины, расчистим кюветы, заменим разрушенные лотки водоотведения, восстановим посадочные площадки, обустроим автобусные павильоны и пешеходные зоны, - рассказал Дмитрий Чеверда, и.о. начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Дороги на участке перекрывают поочередно и частично. Сейчас, например, закрыта первая полоса в южную часть города. Три оставшиеся работают в полном объеме. После завершения работ в сторону южного, ремонтники перейдут на дорожное полотно в сторону центра. Окончание всех работ, на участке в 3,3 километра, запланировано на 1 августа 2022 года.

УЛИЦА СЕЧЕНОВА

Очередные ремонтные работы с ограничением движения начнутся 13 сентября на улице Сеченова. Там до 20 сентября АО «Дальневосточная генерирующая компания» будет заниматься работами по подготовке к грядущему отопительному сезону.

Перекроют для движения автомобилистов небольшой участок около дома №36а по улице Специалистов. Объехать перекрытый участок будет возможно по улице Специалистов.

Схема перекрытия улицы Сеченова. Фото: АО ДГК.

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