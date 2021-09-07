В Южный пути нет: разрушающуюся трассу по Павла Морозова перекроют с 8 сентября в Хабаровске

Павла Морозова - одна из основных и самых загруженных дорог Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Павла Морозова - одна из основных и самых загруженных дорог Хабаровска. По ней каждый день десятки тысяч жителей города разъезжаются по делам. С недавних пор улицу можно называть самой «гуляющей» - асфальт на трассе проседает и покрывается трещинами.

Задел на разрушение дороги был сделан еще наводнением 2013 года. Большая вода подмыла трубы коллектора, построенного в далеком 1973 году без расчета на стихийные бедствия. «Добили» систему паводки 2021-го, которых уже было четыре.

Грунтовые воды размыли основания дороги по улице Павла Морозова. Провис коллектор, а за ним и сама трасса. Проблему пытались решить подсыпкой щебня на аварийных участках, но выправить ситуацию это не помогло. Дорога продолжает проваливаться, автомобилисты стоят в многокилометровых пробках по несколько часов.

- Выход один - вынести коллектор за пределы дороги. На данный момент прорабатываются варианты проектного решения. Самый оптимальный - метод микротуннелирования. Сейчас идет поиск потенциальных подрядчиков для выполнения таких работ, технико-экономическое обоснование их проведения, изучаются возможности применения этого метода на конкретном участке дороги Павла Морозова, - сообщил Анатолий Догонашев, начальник производственно-технического отдела МУП «Водоканал».

На работы может уйти от полугода. Все будет зависеть от скорости разработки проекта и выбора подрядчика, сложности работ и количества сетей, которые необходимо будет перенести. При этом нагрузка на дорогу должна быть минимальной. Иначе не избежать новых провалов.

- Было принято решение для безопасности хабаровчан и во избежание несчастных случаев с 00:00 часов 8 сентября полностью перекрыть движение по улице в южном направлении. Объезд заблокированного участка будет организован по улице Юнгов с выездом на улицу Радищева, где будет сформирован дополнительный выезд на улицу Павла Морозова, - рассказал Александр Прохорец, заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

Автобусы №№ 34, 71, 73 и 83П будут ездить по новому маршруту. Объезжать перекрытый в сторону Южного округа участок общественный транспорт будет по улицам Оборонной, Краснореченской, Кубяка.

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