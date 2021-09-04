Стало известно, как будут ходить автобусы в Хабаровске во время ремонта улицы Павла Морозова Фото: Администрация Хабаровска

Сегодня, 4 сентября, в Хабаровске вновь изменится маршрут следования автобусов, в связи с аварийными работами на улице Павла Морозова. Путь следования общественного транспорта изменится на участке от улицы Радищева до улицы 65-летия Победы.

Теперь с улицы Павла Морозова в сторону центра маршруты №34, 71, 73, 83 будут ездить по улицам Кубяка, Краснореченской, Оборонной и Павла Морозова.

В сторону южного микрорайона маршруты №34, 71, 73 и 83П будут ездить по улицам Оборонной, Краснореченской, Кубяка на Павла Морозова.

Напомним, в Хабаровске на улице Павла Морозова произошло несколько провалов в дорожном покрытии. Из-за высокого уровня воды в Амуре грунтовые воды подмывали основание дороги в течение нескольких лет, из-за чего был поврежден канализационный коллектор. Сейчас на участке проводят работы по бурению и сварке элементов. Движение открыто в обе стороны по четырем полосам.

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