«Придется пуховик доставать»: первые морозы наступили в Магаданской области в сентябре

В суровой Магаданской области проявляются отголоски приближающейся долгой зимы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пока большинство россиян наслаждается сентябрьскими теплыми деньками, в суровой Магаданской области проявляются отголоски приближающейся долгой зимы. Жители континентальной части Колымы достают пуховики и шапки - к ним пришли морозы. Из-за этого фермерам приходится спасать урожай.

Магаданская область любит удивлять неожиданными для большинства жителей страны погодными явлениями. Например, за прошедшее лето 2021 года в регионе трижды прошел снег. Метель накрывала горные перевалы, да так, что можно было лепить снеговика.

Осень на Колыме тоже началась со снегопада, которым делились пользователи соцсетей. Метель обрушилась, по предварительной информации, на Хасынский район и Ягоднинский городской округ. Вместе со снегом в центральную часть Колымы пришли и первые заморозки, которые с 5 сентября переросли в морозы.

- У нас уже морозы, - рассказали «КП» в Колымском управлении по гидрометеорологии. - По ночам температуры опускаются до -10 градусов, днем - около +10 градусов. Дальше в центральной части области будет только холодать.

Ситуацию синоптики называют нормальной, но признают: похолодало резко. Привычного «бабьего лета» в континентальной части Колымы не бывает, поэтому на потепление рассчитывать не стоит. Но местные жители, похоже, смирились с положением дел и жалеют об упущенных летних деньках.

- И почему я все лето просидел за компьютером, а не гулял? - пишут пользователи соцсетей.

- В этом году морозы как-то рано, придется пуховик доставать.

- Опять восемь месяцев зимы.

На подступающую зиму сетуют и местные фермеры. Земледелие - не самый распространенный вид сельского хозяйства в этой суровой местности. Немногие аграрии спасают урожай, укрывая его на ночь пленкой. В противном случае овощи погибнут.

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