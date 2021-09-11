«Вот это да!»: гигантский смерч возник над Амуром в Хабаровске
Фото: Социальные сети
Cоциальные сети жителей Хабаровска пестрят фотографиями и видео редкого для этой местности явления: над Амуром возник огромный смерч. Как оказалось, синоптики такого не прогнозировали.
— Вот это да! Смотрите, какой он большой! — говорит за кадром видеоролика местная жительница Наталья. Воронку она смогла снять из окон своего дома.
— А что это такое? — восторженно и немного испуганно спрашивают на другом видео дети свою маму.
Что примечательно, сутками ранее МЧС региона не прогнозировало каких-либо опасных погодных явлений.
— Мы про это ничего не знаем. Нам информации не поступало. И пока прогнозов нет,связанных с этим. Люди звонят, спрашивают, но ничего сказать не можем, — отметили в разговоре с «Комсомольской правдой» в Дальневосточном УГМС.
На завтра в регионе синоптики прогнозируют сильные дожди и местами шквалистый порывистый ветер. Жителям рекомендуется быть осторожнее во время нахождения на улице.
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