«Вот это да!»: гигантский смерч возник над Амуром в Хабаровске Фото: Социальные сети

Cоциальные сети жителей Хабаровска пестрят фотографиями и видео редкого для этой местности явления: над Амуром возник огромный смерч. Как оказалось, синоптики такого не прогнозировали.

— Вот это да! Смотрите, какой он большой! — говорит за кадром видеоролика местная жительница Наталья. Воронку она смогла снять из окон своего дома.

— А что это такое? — восторженно и немного испуганно спрашивают на другом видео дети свою маму.

Что примечательно, сутками ранее МЧС региона не прогнозировало каких-либо опасных погодных явлений.

— Мы про это ничего не знаем. Нам информации не поступало. И пока прогнозов нет,связанных с этим. Люди звонят, спрашивают, но ничего сказать не можем, — отметили в разговоре с «Комсомольской правдой» в Дальневосточном УГМС.

На завтра в регионе синоптики прогнозируют сильные дожди и местами шквалистый порывистый ветер. Жителям рекомендуется быть осторожнее во время нахождения на улице.

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На Хабаровский край вновь надвигается серьезный циклон. Грозовые тучи идут с западного направления. Дожди начались в регионе уже сегодня, 10 сентября, и продолжатся на протяжении всех выходных (подробнее).

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Днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Ночью будет около +12. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду (подробнее).

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