Свежо и ветрено: синоптики рассказали, когда в Хабаровский край вернется тепло Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Удивительное природное явление наблюдали в выходные хабаровчане. Над рекой Амур у Хабаровска образовался смерч. Не менее ярко выходные прошли и для жителей сел Князе-Волконское и Галкино. Там еще в субботу, 11 сентября, выпал град. Очевидцы успели сфотографировать и снять на видео льдинки, размером с вишню. А вот ближе к Комсомольску-на-Амуре и вовсе выпал первый снег. Его оказалось не очень много. Заметить его смогли только вдоль трассы, ведущей в Город юности. Циклон принес в регион не только осадки, но и резкое похолодание. «Комсомолка» выяснила, когда ждать потепления.

Ранее сообщалось, что к понедельнику в Хабаровский край вернется тепло. Но стихия решила иначе, и первый день недели для жителей региона начался с пронизывающего ветра и низких температур.

- В первой половине недели в крае будет преобладать погода без осадков. А уже во второй характер погоды несколько изменится и она будет неустойчивой. В некоторых районах временами пройдут дожди, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Агеева, начальник гидрометцентра ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Солнце и впрямь сменило тучи уже в понедельник. Но при этом в Хабаровске сохраняется повышенная облачность. Пока день ожидается ненастным. Единственное, что действительно огорчает – прохлада.

- Вчера, 12 сентября, в Хабаровске и по территории региона было 16-17 градусов тепла. Мы ожидаем, что фон температуры во вторник, 14 сентября, в Хабаровском крае будет в пределах 16-21 градусов тепла. А уже 15-16 сентября дневные температуры поднимутся до 18-24 градусов тепла, - добавила Светлана Агеева.

При этом начальник гидрометцентра отметила, что ночи в регионе ожидаются прохладные. В среднем, температура будет варьироваться от +5 до +11 градусов.

- Штормового ветра на этой неделе мы не ожидаем. Но ветер будет свежий, хоть и южного направления. Скорость ожидается от 12 до 18 метров, - сказала Светлана Агеева.

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