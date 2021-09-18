Работа на выборах пригодится студентам в их будущей профессии – декан юрфака ХГУЭП

Маргарита Никитенко рассказала о работе на выборах студентов-юристов. Фото: ХГУЭП.

В Хабаровском крае сегодня, 18 сентября, проходит второй день выборов губернатора и депутатов Государственной думы. Важную для нормального течения процесса голосования помощь оказывают волонтеры. Как правило, это студенты, среди которых немало будущих юристов. Приобретенные в Центре общественного наблюдения за выборами знания и опыт, несомненно, пригодятся им в будущей профессии.

О работе на выборах студентов-юристов, «КП-Хабаровск» рассказала декан юридического факультета Хабаровского государственного университета экономики и права Маргарита Никитенко.

- Действительно, это очень хороший, положительный опыт для студентов, которые изучают различные отрасли права. Помимо гражданского и уголовного они изучают еще и избирательное право. Сегодняшнее участие в данном мероприятии является приобретением для них именно практических навыков. Они напрямую могут посмотреть, как работает избирательное законодательство. Для каждого студента – это проявление гражданской позиции. На их глазах разворачиваются важные события для Хабаровского края. Эти знания и опыт им, несомненно, пригодятся на сдаче экзаменов по конституционному праву, - рассказала Маргарита Никитенко.

Напомним, в Центре общественного наблюдения за выборами работают десятки волонтеров, общественников, журналистов и наблюдателей. Среди волонтеров можно найти как опытных старожилов, так и совсем молодых ребят.